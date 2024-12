Liverpool continúa con su complicado calendario del mes de diciembre y este miércoles 18 de diciembre visitan a Southampton por los cuartos de final de la Copa de la Liga de Inglaterra. Muchos hinchas colombianos esperaban para ver a Luis Díaz. Sin embargo, Arne Slot tomó una decisión inesperada.

La disputa entre Luis Díaz y Cody Gakpo por el puesto en el 11 titular de Liverpool está al rojo vivo y los minutos previos a la publicación de las alineaciones es sumamente tenso. Si bien había posibilidad de que el colombiano no fuera titular, sucedió algo inesperado.

Para el partido de este miércoles por la Copa de la Liga de Inglaterra, Arne Slot decidió hacer rotaciones en el plantel y usar a varias piezas poco habituales. Luis Díaz no solo no integra el 11 titular, sino que ni siquiera se encuentra en el banquillo de suplentes.

Sin embargo, la decisión de Arne Slot no debe preocupar a los fanáticos. Luis Díaz no es el único jugador importante de Liverpool que no fue convocado para este partido. El DT decidió dar descanso al colombiano junto con otras figuras como Virgil Van Dijk, Andrew Robertson, Dominik Szoboszlai y Mohamed Salah.

El 11 de Liverpool para el partido ante Southampton

Kelleher; Quansah, Endo, Gomez, Alexander-Arnold; Morton, Mac Allister; Elliott, Nyoni, Gakpo; Núñez.