James Rodríguez no para de ser noticia a nivel mundial, y no solo por el buen fútbol y el gran presente con el Olympiacos de Grecia, sino que también por las más recientes revelaciones que hizo en el canal de Twitch de Ricardinho. El colombiano reveló todo sobre la salida del Everton, si bien, todos sabía que no había una buena relación con el entrenado Rafa Benítez, muy pocos conocían los detalles.

El ’10’ de la Selección Colombia no dudó en contar su verdad y revelar la primera conversación que tuvo con el estratega, quién sin filtros le dijo: "El primer día de pretemporada Benítez me dijo, 'tú ya estás mayor, tienes 30 años, yo prefiero tener gente joven, gente con jerarquía y que corra, así que búscate club'. Yo le dije al gerente que 'en tres meses Rafa Benítez estaba fuera, yo algo de fútbol sé. Yo ya estuve con él y es jodido, en tres meses hablamos'. A los tres meses fuera y estaban últimos".

Su mala relación con Benítez desencadenó su salida al fútbol de Qatar, pero su decisión de ir al Medio Oriente tenía una razón fundamentada para él: "fui a Qatar porque en Everton ya el entrenador no me quería y no quería quedarme sin poder jugar. Ese año tuve un par de problemas físicos y los clubes que me querían en Europa, por los problemas físicos, no podían dar un salario como el que tenía. Pensé en Qatar porque se acercaba la Copa del Mundo y pensaba que Colombia iba a ir".

Cada uno tendrá su versión, lo cierto es que el colombiano no guardó más silencio ante la situación, mientras que Benítez nunca se ha pronunciado al respecto. Eso sí, Everton, que hoy pelea el descenso en Inglaterra, fue su última experiencia como profesional.