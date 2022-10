FC Barcelona está con un pie afuera de la Champions League 2022/2023. La quinta fecha de la fase de grupos determinará el futuro del club español en el torneo europeo, pues además de estar obligado a ganarle al Bayern Múnich, depende de otros resultados para seguir con vida.

Los dirigidos por Xavi Hernández esperan salir de este bache en la Champions, pero para ello el Inter de Milán jugará un papel protagonista en esta jornada. Barcelona espera la visita del Bayern Múnich en el Camp Nou, mientras que el Internazionale será local ante el Viktoria Plzeň.

Las apuestas indican, sobre el papel, que Inter de Milán no tendría problema ante Viktoria Plzeň y le ganará, lo que automáticamente coloca al club italiano en los octavos de final. Barcelona necesita que el equipo checo se vaya de épica y no se deje ganar del gigante italiano y al menos empate.

¿Por qué podría llegar eliminado al cruce con el Bayern? Por la sencilla razón de que los partidos no se jugarán en simultánea, el juego Inter vs. Viktoria se jugará a las 11: 45 am, hora de Colombia, mientras que Barcelona vs. Bayern será a las 2:00 pm (de Colombia).

Es decir que si el Inter gana su partido, FC Barcelona ya llegará eliminado al juego ante Bayern Múnich, que lidera el grupo C con 12 puntos y ya está clasificado a octavos. El equipo italiano le sigue con siete unidades, el club catalán es tercero con cuatro y los checos cierran con 0.