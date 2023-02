En el regreso a las canchas, que se convirtió en una importante novedad en el planeta, el mítico Ronaldinho dejó una particular respuesta al árbitro que le da la vuelta al mundo. El crack brasileño volvió a los escenarios deportivos y aceptó la propuesta que le hizo Ibai Llanos.

Precisamente, el mencionado streamer español dio la noticia en sus redes sociales en días pasados, lo que significó un movimiento histórico en la Kings League, el torneo de fútbol siete más importante del mundo. Más exactamente, Ronaldinho se convirtió en el fichaje estrella de Porcinos FC.

Hubo varios lujos, remates al arco y la magia que siempre caracteriza a Ronaldinho. A su vez, una curiosa respuesta al árbitro del partido en su debut en la Kings League. Cuando le explican la modalidad de la competencia, 'Dinho' no lo dudó ni un instante y dejó las palabras, que causan gracia en las redes sociales.

"Yo no voy a estar corriendo, que corra otro", fue lo que le dijo Ronaldinho al árbitro, dejando claro que no pierde su magia y aclarando que prefiere no correr mucho, sino más bien colocar a girar la pelota a su ritmo.