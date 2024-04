Luego de su gran rendimiento con la Selección Colombia en la fecha FIFA y su regreso a Brasil, James Rodríguez volvió a conectarse con la realidad de otro proyecto donde también es protagonista. El volante cafetero se conectó nuevamente con la realidad de su equipo en la Kings League Américas y se llevó un nuevo disgusto. Atlético Parceros no levanta cabeza y puso en peligro su clasificación a las finales.

Por la Fecha 8 de este torneo, el equipo de James Rodríguez empató contra Peluche Caligaris y posteriormente perdió en los ‘shootouts’. El colombiano se conectó en vivo para transmitir el juego y salió bastante disgustado con el nivel arbitral de ese juego. Una polémica decisión afectó el resultado directamente.

“Si me quieren sacar, no pasa nada… sigo con mi vida”: James a la Kings League

Tras la nueva derrota de Atlético Parceros en la Kings League Américas, James Rodríguez estalló en furia y aseguró que en la liga están ayudando a los favoritos. Sin ningún tipo de filtro, dejó ver todo su enojo y envió un ‘ultimátum’ a la organización del torneo. Dijo que si lo quieren sacar del proyecto, él se va sin ningún tipo de inconveniente.

“Si quieren que ganen ellos, ya está. Y que el equipo nuestro no juegue más… Si me quieren sacar, sáquenme, no pasa nada, sigo con mi vida y nada más. Si los árbitros quieren ayudar a los favoritos de la liga que no se note tanto”.

(VIDEO) El enojo monumental de James en la Kings League Américas

Se viene el regreso del ’10’ en la Copa Libertadores

El próximo jueves, 4 de abril, Sao Paulo estará haciendo su debut en la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2024. El primer partido será en Argentina, contra Talleres de Córdoba. En ese partido se espera que James Rodríguez empiece a sumar minutos importantes de competencia con su equipo. Durante la fecha FIFA con la Selección Colombia demostró que está en condiciones de competir. En Brasil esperan, incluso, que para ese juego salga en el equipo titular.