No paran las novedades de James Rodríguez tras su salida inesperada del Olympiacos de Grecia. Se dio una rescisión de contrato que abrió el mar de críticas tras la sorpresiva decisión. El jugador y el club griego tomaron la decisión y ahora el volante es el jugador libre más caro del mundo.

La pregunta es a donde jugará James Rodríguez, muchos dicen que podría seguir en Europa y otras versiones comentan que puede darse un regreso a América, ya sea la MLS, México o Brasil. Por ahora, el jugador se centra en su vida lejos de las canchas mientras se define su futuro deportivo.

Eso sí, no faltan los guiños para el colombiano y ya son varios los clubes en Europa que sueñan con tenerlo, romper el mercado de pases, y dar un verdadero golpe en el 'Viejo Continente'. Por ejemplo, ya se dio la primera novela con 'Troncos FC', un equipo de la Kings League, el viral torneo de fútbol 7.

Precisamente, desde la Kings League no se cansan de mandarle señales y elogios a James Rodríguez. En días pasados, el streamer colombiano Juan Guarnizo, el presidente de Aniquiladores FC, tuvo un contacto con el volante colombiano y le comentó de qué trataba el asunto, y el futbolista le respondió.

"Le hablé a James Rodríguez, yo solamente puedo decir que ya le pregunté si está enterado más o menos de qué trata esto. Simplemente, les digo que tuve una conversación con él, nada más. Fue una conversación muy, muy ligera. No le he preguntado absolutamente nada, solo le pregunté, ¿Oye, estás enterado de todo lo de Kings League?, y me dijo, 'Sí, he visto más o menos cositas y no sé qué'", dijo Juan Guarnizo en Twitch en febrero pasado.