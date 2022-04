El defensa colombiano Yerry Mina vive una temporada para el olvido. La que parecía iba a ser la campaña clave para el caucano, ha sido todo lo contrario, totalmente alejado de la Selección Colombia y sin continuidad en su club en Inglaterra por una delicada lesión de la que no hay reportes alentadores.

Desde principios de febrero, Yerry Mina se fue de baja por una molestia en los muslos, lo que se creía que era una sobrecarga muscular y para ello debería mantener reposo, pero días después, el entrenador Frank Lampard no dio buenos reportes y aseguró que la baja del colombiano iba para largo. Ya va para tres meses de baja.

Y es que el mismo Frank Lampard volvió a hablar de Yerry Mina y sus palabras otra vez no llenan de ilusión, pues afirma que no está listo aún para volver a las canchas, en momentos en los que Everton necesita de cambios en defensa para defender la categoría en la Premier League. El descenso comienza a dar sustos en los 'Toffees'.

"Yerry Mina no está todavía preparado para jugar, no está en forma aún", dijo Frank Lampard sobre el defensa sin entrar en más detalles. Cabe recordar que el de Guachené no juega desde el pasado 8 de febrero, cuando estuvo 35 minutos en cancha en el triunfo de Everton 3-1 ante el Newcastle. Desde ahí, las lesiones lo rodean.