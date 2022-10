Uno de los partidos más importantes del mundo no tendrá a una gran figura.

Primera baja confirmada en el clásico Real Madrid vs. Barcelona

Este domingo se jugará uno de los partidos más importantes y que más llama la atención de los aficionados del fútbol en todo el mundo. Real Madrid recibe a Barcelona en juego válido por la fecha nueve de LaLiga. El presente de los dos equipos es el mejor, pues comparten el liderato con los mismos puntos.

Barcelona es el primero con 22 unidades y +19 en la diferencia de gol, tan solo ha recibido una anotación y marcado 20, mientras que el Real Madrid, también con 22 puntos, es segundo con +12 en la diferencia de gol, ha hecho 19 goles y ha recibido 7.

Para este clásico ya hay una baja sensible, pues el conjunto ‘merengue’ no tendrá a su portero titular Thibaut Courtois, quien no se ha podido recuperar de una lesión y lo habían aguantado hasta el último momento con la ilusión de tenerlo en el clásico.

El portero del Real Madrid no ataja un partido con su equipo desde el 18 de septiembre durante el clásico ante Atlético de Madrid. Si bien, ya se había recuperado y estuvo con su Selección, lo que no parecía grave, terminó siendo una lesión más prolongada.

Real Madrid y Barcelona jugarán este domingo en el estadio Santiago Bernabéu desde las 9:10 a.m. hora colombiana. Se espera lleno total y un gran espectáculo con dos equipos que vienen arrasando en el rentado nacional.