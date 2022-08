Sigue la polémica del caso entre el colombiano Iván Arboleda y el Rayo Vallecano. El club se pronunció luego de las versiones emitidas por el arquero que demandó a la institución ante la FIFA afirmando que lo habían engañado en temas de contratación. El equipo niega “categóricamente las alegaciones vertidas por el jugador”.

En su momento, Arboleda, expresó en un comunicado que le habían mentido: “al llegar me di cuenta de que los números del contrato no eran los acordados, así fue, entonces, que decidí buscar otro club para poder competir y el Rayo Vallecano acordó con Newell's. Fui obligado a desistir de cierto dinero para llegar a Newell's".

También indicó que no tuvo respuesta por parte del equipo español al ir a reclamar lo que para él era lo justo: "lastimosamente no cobré lo pactado entre los clubes y solo recibía un 20% de Newell's para mi manutención en Argentina durante esos seis meses y en la cual me vi obligado, después de la gira con la Selección Colombia, a pedirle permiso al presidente de Newell's e ir al Rayo Vallecano a reclamar mi salario, como me correspondía. No tuve ninguna respuesta y volví a Argentina a cumplir con mi contrato hasta el día 30 de junio del presente año".

Después de ser tratado como un delincuente y que el Rayo Vallecano le faltara al respeto, como lo confirma él en el comunicado, el club no se quedó callado y se pronunció al respecto. "El Rayo Vallecano de Madrid, S.A.D, niega categóricamente las alegaciones vertidas por el jugador Iván Mauricio Arboleda en su comunicado de fecha 26 de agosto de 2022 y rechaza frontalmente la terminación contractual instada con fecha 22 de agosto de 2022".

Por último, el equipo español le hizo una solicitud especial al jugador: "el Club ha solicitado al Sr. Arboleda que reconsidere su resolución contractual injustificada y dé cabal cumplimiento a sus obligaciones contractuales con el Club. No obstante, de persistir en su incumplimiento, deberá hacer frente a las sanciones deportivas y al pago de las indemnizaciones pactadas en todos y cada uno de los contratos tanto con Club Atlético Newell's Old Boys como con esta entidad, incluyendo el abono de la cláusula de rescisión dispuesta en su contrato laboral."