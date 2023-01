Yerry Mina fue noticia hace unos días por una situación en la que se vio discutiendo con la hinchada del Everton. La afición del equipo inglés le recriminaron a él y a otros compañeros por el presente que viven en la Premier League, el colombiano se bajó del carro, se acercó a ellos y entablaron una charla que por momentos estuvo llena de tensión, pero que el central supo controlar.

Frank Lampard, entrenador del Everton, se había mantenido prudente ante el hecho, pero en rueda de prensa no calló más y se pronunció, regañó al colombiano y pidió que no volviera a suceder: “tienen el derecho absoluto de expresar una opinión en un juego, alrededor del juego y todo eso. Por supuesto que no queremos que los fanáticos se acerquen a los jugadores. Creo que es una pequeña minoría y he hablado con los jugadores. Me encantaría no volver a ver eso, pero también entiendo la pasión de los fanáticos”.

Por otro lado aconsejó a Mina y lo invitó a darle manejo a este tipo de situaciones: “como entrenador o futbolista, tienes que manejar a la gente. Tienes que entender las situaciones y una parte de eso es que tienes que ser fuerte y tienes que ir de nuevo y concentrarte en su trabajo y entrega”.

Everton es colero de la Premier, pierde ante West Ham está en zona de descenso y parece que la situación no quiere mejorar. Tiene apenas 15 puntos y ya la afición no aguanta más.