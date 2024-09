El ranking se divide en 16 filas de once clubes cada una. Atlético Nacional está en la quinta de ellas, del puesto 37 hasta el 48, se ubica en la tercera posición de ese grupo de equipos, donde también están el Feyenoord de Países Bajos, PSG, Valencia de España, Atlético Mineiro de Brasil, Olympique de Marsella, Cruzeiro, Sevilla, Marsella, entre otros.

Es llamativa la situación de Atlético Nacional, que no es fácil y tiene a la hinchada en angustia, pues se estaría dando a entender que no hay un rumbo claro a nivel técnico y se mantiene la tendencia de cambiar de entrenador cada seis meses, aproximadamente. Escenas que son poco habituales en un club tan grande como el verde paisa, que en épocas anteriores también fue conocido por evitar este tipo de cosas en la interna.

Atlético Nacional no la pasa bien por estos días. Recientemente, cambió de técnico y oficializó al mexicano Efraín Juárez. La sorpresiva salida del uruguayo Pablo Repetto tuvo un reemplazo rápidamente y ahora se espera que el nuevo estratega logre los objetivos propuestos en el club verdolaga.

