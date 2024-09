El mensaje de Luis Advíncula para James Rodríguez, Luis Díaz y Néstor Lorenzo

Luis Advíncula demuestra que no tiene miedo de jugar contra Colombia, Luis Díaz, James Rodríguez y Néstor Lorenzo.

La Selección Colombia ajusta detalles para enfrentar el partido por la séptima fecha de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026. El rival es Perú en el Estadio Nacional de Lima el próximo 6 de septiembre desde las 8:30 pm, hora colombiana. La victoria para los colombianos se ve viable. Los peruanos necesitan sorprender, hacer respetar la capital peruana y sumar tres puntos para escalar en la tabla de posiciones, pues son últimos con apenas dos unidades.

En el favoritismo aparece la Selección Colombia, que es un equipo sincronizado, premium en su modo de juego y altamente competitivo en cualquier estadio. Enfrentará este compromiso luego de ser subcampeón de la Copa América 2024 y la gran revelación del continente. Lastimosamente, un gol de Lautaro Martínez en el alargue apagó el sueño de título en Estados Unidos.

Luego de presentar las dos convocatorias y a solo días del partido en Lima, el compromiso se comienza a calentar en la previa. El primer referente de la Selección Perú en hablar fue Carlos Zambrano. Ahora, el turno fue para el lateral Luis Advíncula, quien demuestra que no tiene miedo de jugar contra Colombia y más bien se nota inspirado para enfrentar contra el equipo liderado por James Rodríguez y Luis Díaz.

Luis Advíncula es uno de los jugadores más conocidos del equipo que lidera el técnico Jorge Fossati y es firgura de Boca Juniors de Argentina. Calentó el partido ante Colombia y aseguró sin tapujos que Perú va por la victoria. Aseguró que en la cancha se conocerán a los verdaderos “Gallos”.

¿Qué dijo Luis Advíncula contra la Selección Colombia?

“Colombia, bien dicen que es el favorito, está perfecto, viene de ser subcampeón de América. Pero nosotros estamos en casa y somos once contra once, dentro del campo se ven los gallos. Si bien los medios colombianos dicen eso, no tengo nada que decirles; simplemente que estamos en casa y haremos respetar la localía”, dijo Luis Advíncula.

“Creo que son fechas claves, pero tenemos que ir partido a partido, primero tenemos estas dos fechas con dos grandes selecciones, por algo están donde están. Colombia llegó a la final de la Copa América, pero siempre acá en la Selección el ánimo está de lo mejor. Sabemos que no tenemos más margen de error, ahora jugamos en casa, debemos hacernos fuertes como lo éramos antes”, afirmó Luis en la previa al partido contra la banda de Néstor Lorenzo.

Publicidad