En la actual Liga, Junior de Barranquilla es sexto con 12 puntos en ocho partidos jugados. Los resultados no son los esperados, pues es de los pocos clubes que tiene el calendario completo y cuando sus rivales se coloquen al día en el calendario, lo más probable es que baje posiciones y se apretará la pelea por clasificar a cuadrangulares.

El rumor de Arturo Reyes era cada vez más fuerte y el empate ante Santa Fe en el Metropolitano cansó a la familia Char. Los doce puntos en ocho partidos jugados, no son suficientes para convencer a la hinchada, que siente inconformismo con la actualidad del ‘Tiburón’. Con Farías, la idea no es otra que clasificar a cuadrangulares y pelear por la estrella de diciembre. ¿Lo logrará?

A primera hora de este 3 de septiembre, se conoció que Arturo Reyes estaba sentenciado y solo haría falta el anuncio oficial. Además, se conoció que César Farías se haría cargo del club. El venezolano sería el elegido luego de salir de América de Cali y pasar por Águilas Doradas. En el club ‘Escarlata’ solamente duró tres meses y tuvo que despedirse luego de no poder clasificar a cuadrangulares semifinales.

Una de las noticias más movidas de la Liga Colombiana II-2024 es el nuevo técnico de Junior de Barranquilla tras la inesperada salida de Arturo Reyes, quien no convenció a la hinchada y los directivos tomaron una decisión. Fue campeón en diciembre 2023, pero lo sentencia la eliminación en los octavos de final de la Copa Libertadores. Su reemplazo sería un entrenador venezolano con pasado por América de Cali y Águilas Doradas.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.