La Copa América 2024 le sirvió a Néstor Lorenzo para establecer su idea de juego con la Selección Colombia. Identificó el mejor equipo titular posible con los jugadores que convocó y eso le permitió llegar hasta la final contra Argentina. Aunque todo terminó en el subcampeonato de la Tricolor, el DT argentino logró identificar el esquema que mejor le va a su equipo. Le dio muy buenos resultados en Estados Unidos y no será algo que cambie para la reanudación de las Eliminatorias.

Ha comenzado una nueva concentración de la Selección Colombia y la Copa América 2024 ya quedó en el pasado. La Tricolor se ha vuelto a reunir para seguir adelante con el gran objetivo del proceso: clasificar al Mundial de la FIFA en 2026. El próximo partido de Lorenzo y sus dirigidos será contra Perú en el Estadio Nacional de Lima. La concentración de los 27 citados para la doble fecha en septiembre ya comenzó en Barranquilla.

Posible formación de la Selección para enfrentar a Perú en Lima

Aunque hubo muchas novedades en la convocatoria de Néstor Lorenzo, el DT no planea hacer grandes cambios en el equipo titular que estableció durante la Copa América 2024. La Selección Colombia consiguió muy buenos resultados en ese torneo con el equipo que tuvo y el once inicial no tendrá muchas modificaciones, según lo que se prevé.

Del equipo titular que jugó la final de la Copa América 2024, se mantendrían 8 jugadores para el partido ante Perú en Lima. Las novedades corren por cuenta de Dávinson Sánchez*, Jéfferson Lerma* y Daniel Muñoz*: el primero no fue convocado por Néstor Lorenzo, debido a los problemas físicos que tuvo en Turquía. El segundo está convocado, pero llega de Inglaterra con una lesión en uno de sus pies. Daniel Muñoz volvería a la titular, luego de perderse el duelo ante Argentina por su expulsión en las semifinales.

Teniendo eso en cuenta y lo que se vio de Colombia en la Copa América 2024, la siguiente sería la titular de la Selección para enfrentar a Perú:

Portero: Camilo Vargas.

Defensas: Daniel Muñoz*; Jhon Lucumí*, Carlos Cuesta; Johan Mojica.

Mediocampistas: Richard Ríos, Kevin Castaño*, James Rodríguez.

Delanteros: Jhon Arias, Jhon Córdoba, Luis Díaz.

La formación de Colombia en la final de la Copa América 2024. / IMAGO.

Fecha, hora y TV para ver EN VIVO Perú vs. Colombia en Eliminatorias

Por la Fecha 7 de las Eliminatorias Sudamericanas, Perú y Colombia se estarán enfrentando en el Estadio Nacional de Lima. Los detalles para no perderse este partido los podrá encontrar a continuación:

Fecha 7 – Eliminatorias Sudamericanas – Mundial 2026

Perú vs. Colombia

Estadio Nacional de Lima, Perú.

Fecha: viernes, 6 de septiembre.

Hora: 08:30 p.m. (horario colombiano)

Transmisión TV: Canal RCN y Caracol TV (‘Gol Caracol’)

