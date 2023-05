Bambino Pons, uno de los narradores de fútbol más conocidos en Latinoamérica, le dejó un mensaje a todos los amantes de la Premier League en Colombia. A través de las redes sociales, el argentino, muy querido por muchos, dejó ver lo agradecido que está por el inmenso cariño que le tienen.

Vale resaltar que el Bambino Pons es el encargado de llevar todas las emociones de la Premier League a través de ESPN para todo Latinoamérica. Su voz, su creatividad y su buen sentido del humor, han caído muy bien en Colombia. Con su particular estilo, la mandó las palabras a todo el país.

Por medio de la cuenta del periodista colombiano Víctor Romero, radicado en Buenos Aires, Bambino Pons mandó el mensaje a Colombia. Comentó que desde la época de Juan Pablo Ángel siempre "le han dado la mejor onda".

"Hola, estamos con el querido Víctor Romero un hombre de Colombia, soy el Bambino Pons, por ahora, mañana puedo ser el perro Pluto, no sabemos como viene a inflación en este país, venimos mal. Les mandó un saludo muy grande a todo Colombia que tanto me quieren y yo tanto los quiero, desde la época de Juan Pablo Ángel, siempre me han dado la mejor onda", dice el Bambino Pons en Twitter.