El inicio de ciclo para Yerry Mina en las filas de Fiorentina ha sido accidentado. El zaguero colombiano no había podido debutar con la camiseta de la ‘Viola’ desde su llegada en el mercado de pases de verano y finalmente tuvo su estreno el pasado fin de semana. El agente del jugador, Simone Rondanini habló del duro momento que atravesó el defensor.

Yerry Mina llegó al plantel de Fiorentina en el pasado mercado de pases. El colombiano tuvo una temporada 2022-2023 sumamente complicada en Everton, club del que salió como agente libre para llegar al equipo de Florencia. Las expectativas eran grandes.

Sin embargo, una lesión muscular frustró el estreno de Mina con la camiseta de Fiorentina. Fue el pasado 5 de noviembre que el defensor pudo hacer su debut con la camiseta ‘Viola’, en el encuentro ante Juventus en el Estadio Artemio Franchi por la fecha 11 de la Serie A.

¿Cuándo se lesionó Yerry Mina?

Yerry Mina no fue convocado al primer partido de la temporada de la Serie A ante Genoa por falta de entrenamiento, para luego ser suplente en los partidos ante Lecce e Inter. Después de esto, el jugador acudió al llamado de la Selección Colombia para el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas.

El zaguero jugó los 90 minutos de la victoria frente a Venezuela, pero salió lesionado en el segundo encuentro contra Chile. Días más tarde, Fiorentina confirmó que el futbolista sufría una lesión entre el primer y segundo grado de la unión miotendinosa del músculo recto femoral del muslo izquierdo.

Por este motivo, Yerry Mina no había podido jugar ni un solo minuto con la camiseta de Fiorentina hasta la fecha. Fue este domingo que hizo su debut en el encuentro contra Juventus, ingresando en los instantes finales del encuentro para concretar su vuelta al césped.

Declaraciones del agente

El agente del jugador, Simone Rondanini, en unas declaraciones recogidas por fiorentina.it, habló del duro momento que pasó el defensor para poder hacer su debut con la camiseta del equipo italiano. Este destacó la fortaleza del futbolista colombiano en este proceso.

“Obviamente no es el debut que soñaba llegando a un partido con un gol menos y ante un rival tan importante, pero sin duda es una motivación para Yerry que lleva mucho tiempo soñando con este debut. Cuando un jugador no sale al campo, ya sea por lesión o decisión técnica, no es fácil aceptarlo y ha sufrido un poco en las últimas semanas pero por fin está empezando a sonreír” dijo el representante.

Pese a las dificultades, Rondanini destacó el compromiso del jugador. “Lo que realmente me sorprendió de Yerry es que en dos meses habla y entiende el italiano casi a la perfección. Es increíble. En lo que respecta a la Serie A, era uno de los primeros objetivos en el período posterior a la Premier y habíamos hablado a menudo de ello“.

“En cuanto a su personalidad, es única. Sobre el terreno de juego es capaz de transmitir fuerza y carácter a sus compañeros, todo ello con la alegría que le distingue. Creo que la Conference será la oportunidad adecuada para jugar minutos importantes. Dedos cruzados” añadió.