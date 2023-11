La noticia que tanto esperaba Colombia. Tras 12 días de mucha angustia, ansiedad e incertidumbre, el padre de Luis Fernando Díaz fue puesto en libertad en zona fronteriza entre Colombia y Venezuela. Tras ser secuestrado por el Frente Norte del ELN en Barrancas, La Guajira, organismos humanitarios adelantaron el operativo de rescate en la Serranía del Perijá y pudieron liberar a don Luis Manuel Díaz, por el que todo el país y la prensa internacional estaban atentos.

Su rescate se produjo luego de que el ELN lanzara coordenadas y así se pudo establecer la misión de la ONU y la Iglesia Católica, que recibieron las correspondientes instrucciones para reunirse con Luis Manuel Díaz y así poner fin a su cautiverio en las selvas colombianas. Con un helicóptero civil, fueron hasta el punto de encuentro, donde el grupo guerrillero lo dejó en libertad. Noticia que alegra el corazón de los colombianos.

El pasado 2 de noviembre se habían conocido detalles importantes sobre el secuestro del padre de Luis Fernando Díaz en Barrancas. Por medio de un comunicado oficial el Ejército de Liberación Nacional (ELN) reconoció la responsabilidad de este lamentable hecho que tuvo un enorme eco en la prensa internacional. En esa información, también se confirmó que el progenitor de Luis Fernando Díaz quedaría en libertad lo más pronto posible. 12 días después del cautiverio se pudo realizar el operativo de rescate.

Ahora con su respectiva liberación, los medios internacionales no lo pierden de vista y no ocultan la importante novedad de don Luis Manuel Díaz en Colombia. Se reportó lo sucedido principalmente en medios británicos, de Estados Unidos y de habla hispana, que divulgaron la noticia en sus diferentes plataformas. Mientras Luis Díaz jugaba con el Liverpool por la Europa League, el mundo reaccionaba a esta importante novedad.

Así reaccionan los medios internacionales a la liberación del padre de Luis Díaz

Medios ingleses muy importantes como The Athletic, The Sun y Mirror, así como CNN en Estados Unidos, y El Clarín de Argentina o El País de España, son algunos de los medios que han reaccionado a la liberación de don Luis Manuel Díaz. Es que no hay duda que es una noticia que le da la vuelta al mundo y conmueve en Liverpool y en el Reino Unido. Y que, lastimosamente, volvió a colocar a Colombia en el radar del planeta.

Primeras palabras de don Luis Manuel Díaz tras su liberación

“Primero que todo, quiero darle gracias a Dios por esta segunda oportunidad y agradecerle a todo el pueblo barranquero, a La Guajira, por este gran apoyo que han brindado a mi familia. Gracias a todos, los quiero mucho y quisiera tener la oportunidad de saludarlos a todos y darles un abrazo”, manifestó Luis Manuel Díaz en Noticias Caracol desde Barrancas.

Encuesta ¿Cómo califica la liberación del padre de Luis Díaz? ¿Cómo califica la liberación del padre de Luis Díaz? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol colombiano en la palma de tu mano. Síguenos en nuestro grupo de WhatsApp y en Google News.