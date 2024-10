Las mejores apps de apuestas deportivas en Colombia de 2024

En el siguiente listado conocerás, no sólo las mejores apps de apuestas en Colombia, sino también las más populares, lo que las hace seguras y sus funcionalidades básicas.

Aunque no es una obligación ofrecer este servicio, las mejores apps de apuestas en Colombia se esmeran por ofrecer aplicativos de altísima calidad. Todos los servicios del operador se encuentran disponibles, incluido el registro. Pueden apostar desde cualquier lugar con la tranquilidad de llevar al máximo nivel su experiencia en las apuestas deportivas. Análisis sobre cada app disponible en los operadores en línea más destacados del momento.

TOP 4 – Mejores apps de apuestas deportivas | Ranking 2024

Cuáles son las 6 mejores apps de apuestas en Colombia

Las nuevas tecnologías hacen que la navegación en diferentes plataformas desde dispositivos móviles se convierta en un factor determinante para tomar decisiones y evaluar servicios.

Por ejemplo, el de las casas de apuestas. Una app es una solución diseñada para proporcionar la mejor experiencia de usuario, al momento de utilizar todos los servicios de un operador.

En nuestro concepto, a continuación, presentamos un recorrido por las mejores apps de apuestas en Colombia, con una breve reseña que resume las características más destacadas de su aplicativo para dispositivos móviles

App Codere: la app con más experiencia

La de Codere es una de las plataformas más consolidadas por la experiencia que tiene este operador en el país y tiene una de las mejores apps de apuestas en el mercado. Es uno de los primeros sitios en línea que llegó a Colombia y ese conocimiento de los usuarios derivó en un aplicativo con todas las facilidades para enriquecer la experiencia de apostar en línea a los mejores eventos deportivos. Se encuentra disponible gratis para descargar en dispositivos Android y iOS. Este operador garantiza un servicio estable, sin consumir muchos datos, ni tampoco es necesario una conexión robusta a internet.

Por otra parte, si son nuevos usuarios, se pueden registrar, descargar la app y en el mismo dispositivo seguir las indicaciones para recibir el bono de bienvenida Codere, el cual duplica el valor del primer depósito hasta por un máximo de $200.000 en apuestas gratis.

Todo a partir de $20.000 como valor mínimo sobre el que se realice la primera recarga. Para ello, también se requiere hacer una primera apuesta a cuota mínima de 2,50 en cualquier evento deportivo. La bonificación viene en forma de apuesta gratis para utilizarse durante los siguientes siete días a partir de su obtención.

App Rushbet: Reconocimiento a la lealtad

Esta casa de apuestas ha hecho un recorrido interesante hasta estar catalogada dentro de las que tienen las mejores apps de apuestas en Colombia. Es rápida para cargar todos los eventos en vivo, además de adaptar su servicio de streaming a los dispositivos móviles.

Este operador también se ha distinguido en el mercado por ofrecer un programa de lealtad, mediante el cual se acumulan puntos a medida que hace apuestas deportivas, para luego canjearlos en una tienda de bonos. Esta opción aparece integrada al aplicativo, al igual que el bono de bienvenida para reclamar con el primer depósito.

La oferta duplica el valor de la primera recarga hasta un máximo de $50.000. Es un saldo promocional que luego puede ser utilizado en apuestas deportivas, apostando a una cuota mínima de 2,00 o superior. La oferta permanecerá activa durante 30 días contados a partir de la activación.

App BetPlay: La casa de apuestas en su celular

BetPlay se ha consolidado en Colombia como uno de los operadores más populares. A través de su app, la cual es una de las mejores aplicaciones móviles para apostar, los usuarios pueden mantenerse al tanto de las actualizaciones más recientes, incluidas ofertas que recompensan la fidelidad de sus clientes con apuestas gratuitas.

Otro aspecto que respalda su posición como una de las mejores apps de apuestas en Colombia es la calidad de sus apuestas en vivo. La plataforma es estable y ofrece una amplia variedad de opciones para realizar apuestas en directo.

Yajuego: Variedad en mercados de apuestas

Quien recurre a una aplicación lo hace porque con este tipo de servicios dinamiza su experiencia en las apuestas, permitiendo apostar desde cualquier lugar. Las buenas cuotas no dan espera y en este sentido la app de Yajuego es una opción más que recomendada.

Múltiples mercados de apuestas, además de un bono duplicador, con la capacidad de igualar el primer depósito hasta por un máximo de $200.000 para apostar en deportes.

Stake: En constante evolución

Pese a ser uno de los operadores más recientes en llegar al país, Stake ha hecho un esfuerzo interesante por tener una de las mejores apps de apuestas en Colombia. El diseño del aplicativo y la navegación a través de las diferentes secciones y servicios son aspectos destacados para su app, la cual se puede descargar gratis en App Store y Google Play. El aplicativo también facilita el procedimiento para recargar saldo.

Si es usuario nuevo, Stake cuenta con un bono de bienvenida: Freebet por $50.000 para que apueste en mercados de fútbol a cuota mínima de 2,0 y durante los siguientes siete días desde la activación de la oferta en la cuenta del usuario.

Bwin: Apuesta de forma eficiente

Este es un operador de amplia trayectoria en el país. La navegación de su plataforma a través de dispositivos móviles es la continuación de un servicio caracterizado por la variedad de apuestas y deportes ofrecidos. Todos se concentran en su aplicación, que sin duda ocupa un puesto preferencial entre las mejores apps de apuestas en Colombia.

Un aspecto destacado de Bwin es su versatilidad en herramientas de apuesta, como el creador de apuestas, las cuotas mejoradas y la opción de ‘victoria anticipada’. Esta última, disponible en ciertos eventos de fútbol, permite que la apuesta al ganador del partido (en el mercado 1X2) sea exitosa independientemente del resultado final, siempre que el equipo al que se apostó se adelante en el marcador por 2-0 durante el juego.

Ventajas de apostar en las mejores app de apuestas

Las mejores apps de apuestas en Colombia no solo se preocupan por la comodidad del jugador, ya que este puede ingresar y hacer sus pronósticos en cualquier lugar. No tiene no tiene que estar sentado frente a su computador de escritorio, en constante revisión de cuotas y mercados donde piensa hacer sus inversiones en apuestas deportivas.

Simplifica el ingreso a la plataforma: En cuestión de segundos se puede acceder a la cuenta, gracias a la app. Para las apuestas en vivo esta condición es fundamental para poder apostar a las mejores cuotas, según lo que esté sucediendo en el evento deportivo donde quiere colocar su apuesta.

Medios de pago: Recargar la cuenta porque se quedó sin saldo es muy fácil en las mejores apps de apuestas en Colombia. En pocos pasos podrá hacer su depósito en distintos canales de pago.

Interfaz de fácil navegación: Las mejores aplicaciones móviles para apostar sirven a las casas de apuestas porque mejoran la navegación en el sitio. Son intuitivas y fáciles de utilizar.

Notificaciones: Algunas de las mejores apps de apuestas en Colombia le dan la opción de activar notificaciones para que pueda estar al tanto de aquellos eventos deportivos donde quiere hacer sus apuestas.

Fidelidad: Los operadores suelen reconocer a los jugadores más fieles, además de apostar porque utilizan la amplia gama de servicios dispuesta por parte de los operadores como, por ejemplo, descargar la aplicación.

¿Puedo utilizar el código promocional desde la app móvil?

Desde luego. Es bueno dejar claro que las mejores apps de apuestas en Colombia no son versiones simplificadas de las plataformas. Por el contrario, se encargan de mejorar todas sus secciones y servicios. Las ofertas por bonos de bienvenida requieren de un código promocional para su activación y esta opción, además de útil, está disponible en los aplicativos, toda vez que la respectiva oferta así lo estipule.

Por lo tanto, si en los términos y condiciones de la oferta dice que hay un código promocional, significa que está disponible para usarse independiente del dispositivo que use al momento de abrir su cuenta en el operador. El espacio para insertar el código promocional es un campo especial, que casi siempre aparece en las secciones de bonos.

¿Es necesaria una app para apostar?

Lo más importante es el servicio, que la carga del sitio sea rápida, fácil de navegar y con todos los servicios disponibles, independiente de si se accede a ella en dispositivos móviles. Todas las mejores apps de apuestas en Colombia son sitios de gran usabilidad, pero también se puede apostar desde cualquier equipo.

No olviden que la descarga de una app es opcional. No es de uso obligatorio. Los operadores buscan comodidad en el jugador y por eso dejan a discreción del usuario la decisión de hacer uso o no de una de las mejores aplicaciones móviles para apostar. Además, son servicios gratuitos.

Si prefieren hacer apuestas sin la app, entonces solamente es necesario que abran el navegador que usan desde sus dispositivos móviles e ingresen al sitio. Notarán la rápida adaptación de la plataforma al tamaño de la pantalla.