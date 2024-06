Es de amores y odios, pero lo que es innegable es que se ha preparado y mucho para hablar de fútbol. Carlos Antonio Vélez volvió a sorprender en su columna de opinión ‘Palabras Mayores’ y reveló de qué equipos es hincha en medio de un palito para quienes lo critican por sus opiniones.

¿Por qué ese desahogo? Al parecer, a Vélez le llegaron las críticas de los hinchas y personajes del fútbol colombiano por no reconocer como ellos quisieran lo hecho por Atlético Bucaramanga. El periodista de los canales RCN y Win Sports no tiene una buena relación con el entrenador Rafael Dudamel y lo hizo público en diciembre de 2023.

“Traen a un hombre (Rafael Dudamel) que con Deportivo Cali en 2022 ocupó la peor posición en la tabla de toda la historia de la liga colombiana desde 1948. Llevan un técnico que dejó a la U. de Chile casi al borde del descenso, igual de lo que pasó con Deportivo Cali. En un titular de (diario) Marca, dicen que Atlético Mineiro lo despidió por incompetencia técnica y hay una declaración del presidente que sostiene lo mismo. Se ignora al exitoso (Jorge Ramoa) y se lleva a quien ha fracasado reiteradamente en el último tiempo”, señaló Carlos Antonio Vélez en el programa ‘Planeta Fútbol’, de Antena 2.

Atlético Bucaramanga clasificó a la final de la Liga Colombiana I-2024 con ocho puntos en el Grupo A y le ganó la primera posición a Millonarios por la ventaja deportiva de tener el punto invisible. De inmediato, le pasaron la cuenta de cobro al reconocido periodista. Por ejemplo, el congresista Álvaro Leonel Rueda Caballero señaló que “lo de Carlos Antonio Vélez es impresentable (…) Desconocer la gran temporada de Atlético Bucaramanga solo lo hace alguien que de fútbol no tiene ni idea y que solo hace comentarios para generar rating“. La respuesta iba a llegar en 3, 2, 1….

Fabián Sambueza, figura del Atlético Bucaramanga.

En su descargo contra quienes lo critican por no elogiar a Bucaramanga, Vélez no solo dijo que “no me obliguen a decir que el que tiene ocho puntos tiene 16 0 20 para que todos estén felices. Lo lamento. Cuando hago un análisis de tablas y digo que Santa Fe fue el mejor equipo de los cuadrangulares, el mejor local y el mejor visitante, y su rival (Bucaramanga) fue el quinto de esa tabla, no estoy diciendo una mentira”; el periodista también reveló los equipos de los cuales es hincha.

Carlos Antonio Vélez sorprendió y reveló de qué equipos es hincha

A pesar de ser vinculado con Once Caldas por haber nacido en Manizales o con Atlético Nacional por trabajar en una empresa de la organización Ardila Lülle, de ninguno de estos dos equipos es simpatizante Carlos Antonio Vélez. ¿Y entonces? “Al percibir un partido le sumó la interpretación y el CP que es el conocimiento previo, y a todo eso le resto el sesgo. Sí, porque como no soy hincha de ningún equipo en Colombia, soy hincha del Real Madrid y tengo carné madridista desde hace muchísimos años, desde que era un bebé de pecho. Y también soy hincha de Alianza Lima. Esos equipos no juegan el campeonato colombiano, entonces no tengo ningún sesgo”.

¿Cuándo se juega la final de la Liga Colombiana I-2024?

Empieza en Bucaramanga y termina en Bogotá. La Dimayor hizo oficial que el partido de ida de la final de la Liga Colombiana I-2024 entre Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe se juega el sábado 8 de junio a las 7:30 P.M. en el estadio Alfonso López, mientras que el juego de vuelta es el sábado 15 de junio a las 7:30 P.M. en el estadio El Campín.