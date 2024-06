La FIFA, entidad que regula el fútbol mundial, tomó una decisión en febrero pasado que ilusiona a todo un país y coloca a Colombia en la mira del planeta, pero perjudica a Atlético Nacional, Millonarios y América de Cali. Tras un amplio diagnóstico, se escogieron las ciudades en las que se jugará el Mundial Femenino Sub 20, que llega a su edición número 11 y se jugará en tierras colombianas desde 31 de agosto hasta el 22 de septiembre de 2024.

Será una linda oportunidad para mostrar el talento futbolístico y los avances de las categorías menores del ámbito femenino en Colombia, además de pelear por el título. Se espera que la joya Linda Caicedo esté en convocatoria y haga ilusionar a toda la nación colombiana con el trofeo.

Por ser local, la Selección Colombia Sub 20 está clasificada automáticamente, pudo participar en el Sudamericano de la categoría y se instaló en el grupo A de la Copa Mundo con Australia, Camerún y México. El equipo colombiano irá a zonas donde será muy bien recibida y no faltará el furor y el apoyo. ‘La Tricolor’ llegará a este torneo con grandes sensaciones tras ser finalista del Mundial Sub 17 y la posterior clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024. Además, el poder que da ser la anfitriona.

Luego de las inspecciones realizadas en varios estadios de Colombia, la FIFA, con el visto bueno de la Federación Colombiana de Fútbol, concedió las sedes para el Mundial Femenino Sub 20. El Campín y el Metropolitano de Techo de Bogotá, Pascual Guerrero de Cali y Atanasio Girardot de Medellín, fueron los estadios elegidos.

El anuncio de FIFA que perjudica a Millonarios, América y Nacional

Ante este anuncio, los más perjudicados son los clubes más grandes de Colombia, Millonarios, Nacional y América, que hacen de local en estas ciudades y concentran la gran mayoría de hinchas. A ellos se unen Santa Fe, Independiente Medellín, La Equidad y Fortaleza, que deberán buscar estadio para adelantar sus compromisos en la Liga Colombiana. En el caso del DIM, también para los juegos en Copa Sudamericana.

Esto será todo un dolor de cabeza para Millonarios, Atlético Nacional y América de Cali, que desde ya buscan soluciones y la forma de poder ser locales y no verse afectados ni jugadores ni hinchada. Aproximadamente, desde mediados de agosto y hasta mitad de septiembre, la FIFA tomará el control de los escenarios para adelantar la logística y las jornadas del Mundial Sub 20 Femenino.

Por esas fechas, ya el ‘Todos contra Todos’ de la Liga Colombiana estará en marcha, será un mes en el que los equipos más grandes de Colombia buscarán estadio.

Atlético Nacional jugaría en el Palogrande de Manizales

El primero que parece tiene solucionado el problema es Atlético Nacional, que se movió rápido e iría al Palogrande de Manizales para jugar sus partidos de local, mientras el Mundial Sub 20 Femenino. Dimayor deberá configurar el calendario para que Once Caldas y el club verdolaga no se vean afectados con su localía.

América de Cali se ubicaría en el Hernán Ramírez Villegas

América de Cali también se mueve por el Eje Cafetero y elegiría la ciudad de Pereira para ser de local. La capital de Risaralda presenta un gran aforo de hinchas ‘Escarlatas’ y Tulio Gómez estaría en conversaciones con la administración pública para que sea factible alternar la localía con Deportivo Pereira.

¿Millonarios, a Tunja o Soacha?

Un tema del que Millonarios aún no ha hecho referencia. En medio estaba el remate de temporada y está la preparación para el segundo semestre. Altas, bajas, renovaciones y movimientos en el mercado tienen al club ‘Embajador’ totalmente concentrado. Esto es algo que Enrique Camacho y Gustavo Serpa deberán solucionar lo más pronto posible. Vale resaltar que Techo tampoco se puede usar y el Olaya Herrera le servirá a Fortaleza y La Equidad.

Aparecen opciones como el estadio La Independencia de Tunja, que es una posibilidad cercana. Es una ciudad que concentra gran aforo de hinchas y el viaje no es más de dos horas y media desde Bogotá. A su vez, el estadio de Soacha se presenta como otra oportunidad para el ‘Embajador’.

Grupos Mundial Sub 20 Femenino

A: Colombia, Australia, Camerún y México.

B: Francia, Canadá, Brasil y Fiji.

Francia, Canadá, Brasil y Fiji. C: España, Estados Unidos, Paraguay y Marruecos.

España, Estados Unidos, Paraguay y Marruecos. D : Alemania, Venezuela, Nigeria y República de Corea.

: Alemania, Venezuela, Nigeria y República de Corea. E: Japón, Nueva Zelanda, Ghana y Austria.

Japón, Nueva Zelanda, Ghana y Austria. F: Corea, Argentina, Costa Rica y Países Bajos.

Fixture Mundial Sub 20 Femenino

Grupo A:

Sábado 31 de agosto:

Camerún – México, 3:00 p.m. Estadio Nemesio Camacho El Campín, Bogotá.

Colombia – Australia, 6:00 p.m. Estadio Nemesio Camacho El Campín, Bogotá.

Martes 3 de septiembre:

México – Australia, 5:00 p.m. Estadio Nemesio Camacho El Campín, Bogotá.

Colombia – Camerún, 8:00 p.m. Estadio Nemesio Camacho El Campín, Bogotá.

Viernes 6 de septiembre:

Australia – Camerún, 8:00 p.m. Estadio Nemesio Camacho El Campín, Bogotá.

México – Colombia, 8:00 p.m. Estadio Nemesio Camacho El Campín, Bogotá.

Grupo B:

Sábado 31 de agosto:

Francia – Canadá, 3:00 p.m. Estadio Atanasio Girardot, Medellín.

Brasil – Fiyi, 6:00 p.m. Estadio Atanasio Girardot, Medellín.

Martes 3 de septiembre:

Francia – Brasil, 5:00 p.m. Estadio Atanasio Girardot, Medellín.

Fiyi – Canadá, 8:00 p.m. Estadio Atanasio Girardot, Medellín.

Viernes 6 de septiembre:

Fiyi – Francia, 5:00 p.m. Estadio Atanasio Girardot, Medellín

Canadá – Brasil, 5:00 p.m. Estadio Nemesio Camacho El Campín, Bogotá.

Grupo C:

Domingo 1° de septiembre:

España – Estados Unidos, 3:00 p.m. Estadio Olímpico Pascual Guerrero, Cali.

Paraguay – Marruecos, 6:00 p.m. Estadio Olímpico Pascual Guerrero, Cali.

Miércoles 4 de septiembre:

España – Paraguay, 5:00 p.m. Estadio Olímpico Pascual Guerrero, Cali.

Marruecos – Estados Unidos, 8:00 p.m. Estadio Olímpico Pascual Guerrero, Cali.

Sábado 7 de septiembre:

Marruecos – España, 6:00 p.m. Estadio Olímpico Pascual Guerrero, Cali.

Estados Unidos – Paraguay, 6:00 p.m. Estadio Metropolitano de Techo, Bogotá.

Grupo D:

Domingo 1° de septiembre:

Alemania – Venezuela, 3:00 p.m. Estadio Metropolitano de Techo, Bogotá.

Nigeria – Corea del Sur, 6:00 p.m. Estadio Metropolitano de Techo, Bogotá.

Miércoles 4 de septiembre:

Alemania – Nigeria, 5:00 p.m. Estadio Metropolitano de Techo, Bogotá.

Corea del Sur – Venezuela, 8:00 p.m. Estadio Metropolitano de Techo, Bogotá.

Sábado 7 de septiembre:

Venezuela – Nigeria, 6:00 p.m. Estadio Metropolitano de Techo, Bogotá.

Corea del Sur – Alemania, 6:00 p.m. Estadio Olímpico Pascual Guerrero, Cali.

Grupo E:

Lunes 2 de septiembre:

Japón – Nueva Zelanda, 5:00 p.m. Estadio Metropolitano de Techo, Bogotá.

Ghana – Austria, 8:00 p.m. Estadio Metropolitano de Techo, Bogotá.

Jueves 5 de septiembre:

Japón – Ghana, 5:00 p.m. Estadio Metropolitano de Techo, Bogotá.

Austria – Nueva Zelanda, 8:00 p.m. Estadio Metropolitano de Techo, Bogotá.

Domingo 8 de septiembre:

Austria – Japón, 6:00 p.m. Estadio Metropolitano de Techo, Bogotá.

Nueva Zelanda – Ghana, 6:00 p.m. Estadio Olímpico Pascual Guerrero, Cali.

Grupo F:

Lunes 2 de septiembre:

Corea del Norte – Argentina, 5:00 p.m. Estadio Olímpico Pascual Guerrero, Cali.

Costa Rica – Países Bajos, 8:00 p.m. Estadio Olímpico Pascual Guerrero, Cali.

Jueves 5 de septiembre:

Corea del Norte – Costa Rica, 5:00 p.m. Estadio Olímpico Pascual Guerrero, Cali.

Países Bajos – Argentina, 8:00 p.m. Estadio Olímpico Pascual Guerrero, Cali.

Domingo 8 de septiembre:

Países Bajos – Corea del Norte, 3:00 p.m. Estadio Olímpico Pascual Guerrero, Cali.

Argentina – Costa Rica, 3:00 p.m. Estadio Metropolitano de Techo, Bogotá.

Octavos de Final

Miércoles 11 de septiembre:

1°B – 3°A/C/D, 4:30 p.m. Estadio Nemesio Camacho El Campín, Bogotá. (38)

1°C – 3°A/B/F, 4:30 p.m. Estadio Olímpico Pascual Guerrero, Cali. (42)

2°A – 2°C, 8:00 p.m. Estadio Nemesio Camacho El Campín, Bogotá. (37)

1°A – 3°C/D/E, 8:00 p.m. Estadio Olímpico Pascual Guerrero, Cali. (41)

Jueves 12 de septiembre:

1°D – 3°B/E/F, 4:30 p.m. Estadio Metropolitano de Techo, Bogotá. (40)

1°F – 2°E, 4:30 p.m. Estadio Atanasio Girardot, Medellín. (44)

1°E – 2°D, 8:00 p.m. Estadio Metropolitano de Techo, Bogotá. (39)

2°B – 2°F, 8:00 p.m. Estadio Atanasio Girardot, Medellín. (43)

Cuartos de Final

Domingo 15 de septiembre:

Ganador 43 – Ganador 41, 2:30 p.m. Estadio Olímpico Pascual Guerrero, Cali. (48)



Ganador 38 – Ganador 44, 2:30 p.m. Estadio Atanasio Girardot, Medellín. (46)

Ganador 37 – Ganador 40, 6:00 p.m. Estadio Olímpico Pascual Guerrero, Cali. (45)

Ganador 39 – Ganador 42, 6:00 p.m. Estadio Atanasio Girardot, Medellín. (47)

Semifinales

Miércoles 18 de septiembre:

Ganador 45 – Ganador 46, 4:30 p.m. Estadio Olímpico Pascual Guerrero, Cali. (49)

Ganador 47 – Ganador 48, 8:00 p.m. Estadio Olímpico Pascual Guerrero, Cali. (50)

Tercer puesto:

Sábado 21 de septiembre:

Perdedor 49 – Perdedor 50, 4:00 p.m. Estadio Nemesio Camacho El Campín, Bogotá.

Final

Domingo 22 de septiembre:

Ganador 49 – Ganador 50, 4:00 p.m. Estadio Nemesio Camacho El Campín, Bogotá.