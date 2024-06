James Rodríguez está en su lugar feliz. El mediocampista entrena con la Selección Colombia en vísperas de la Copa América 2024, pero cuando se acabe la participación en el torneo continental debe definir su futuro ante una inminente salida del Sao Paulo. Desde Argentina le dieron noticias con el nuevo equipo que estaría interesado en sus servicios.

Luego de dos temporadas no completas en el fútbol de Brasil, la historia de Rodríguez en Sao Paulo parece haber llegado a su fin con dos goles, cuatro asistencias y 969 minutos en 22 partidos. La llegada del entrenador Luis Zubeldía iba a ser la clave para la no continuidad de James.

Mientras que el periodista Jorge Nicola, del canal Paramount +, dijo sobre James Rodríguez que “dejaría el equipo a mitad de año cuando Sao Paulo espera por propuestas para liberarlo gratis, sin ninguna complicación financiera, solo para no tener más el costo de 1.5 millones de reales por mes (295.480 dólares)”, Julio Casares, presidente del equipo brasilero, sostuvo el 10 de mayo acerca del volante colombiano que “el jugador a veces no encaja por motivos físicos o decisiones técnicas. Si se va que sea tan natural como su llegada“.

Ante la inminente salida de Sao Paulo, el primer rumor fuerte que apareció sobre el próximo destino de James lo dio la periodista Sheyla García en el canal de YouTube ‘Hablemos de Juego’: “Para España (…) Es un equipo que lo ha querido, que lo quieren fichar antes de que empiece la Copa América. A James le encanta porque sueña con volver a Europa y España. Ama LaLiga. Eso está listo, hay acuerdo hace rato“. Sin embargo, Carlos Antonio Vélez le pondría un gran ‘pero’ a esta información.

James Rodríguez anotó 2 goles en Sao Paulo. (Foto: Imago)

“En Celta de Vigo ya dijeron que no porque es un equipo de media tabla para bajo y no tienen esa plata. Lo de Turquía nunca apareció… Difícil”, afirmó Vélez en un video publicado por la cuenta de Instagram ‘El Futbolero’. Con este contexto, apareció lo que sería un ‘salvavidas’ para el capitán de la Selección Colombia porque volvería a jugar en un equipo grande.

El nuevo equipo grande que quiere a James Rodríguez

Es el último equipo extranjero que le ganó una final (Intercontinental en el 2000) al Real Madrid en las últimas 20 finales que disputó el actual campeón de la Champions League. Con el objetivo de ganar la séptima Copa Libertadores, la última vez que la ganó fue en 2007, Boca Juniors estaría dispuesto a romper el mercado y firmar a James Rodríguez. Según el periodista Federico Bulos, de ESPN Argentina, el volante colombiano es uno de los refuerzos que quiere el presidente del club argentino, Juan Román Riquelme.

Boca interesado en James. (Foto: guilloarango)

La no propuesta del Junior de Barranquilla a James Rodríguez

Otras de las posibilidades que apareció entre los rumores sobre el próximo equipo de James Rodríguez fue el Junior de Barranquilla, pero la periodista Melissa Martínez descartó, por ahora, esta posibilidad en el programa F90 de ESPN: “Pregunté a tres personas distintas que hacen parte de las determinaciones del Junior. Es una versión absolutamente increíble al interior de la institución, no se ha contemplado, no se ha pensado y no es más que una especulación mal fundada porque Junior no contempla hoy la llegada de James Rodríguez al Junior de Barranquilla, capaz en un futuro sí, pero hoy no“.