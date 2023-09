Leonel Álvarez, considerado un ídolo en Atlético Nacional y campeón de la Copa Libertadores, le mandó un mensaje al equipo verde, directivos e hinchada en un diálogo con ESPN. El ahora entrenador, uno de los más cotizados del fútbol colombiano, destapó su corazón y despejó muchas dudas, entre ellas la de la supuesta demanda al club por el caso Marlos Moreno.

Actualmente, Leonel Álvarez está sin equipo luego de su paso por Águilas Doradas en 2022 y por el Cienciano de Perú en 2023. Eso sí, su nombre siempre está en el sonajero en varios clubes del fútbol colombiano. Recientemente, sonó para Deportes Tolima o América de Cali.

Como jugador, Leonel Álvarez ‘tocó el cielo’ cuando ganó la Copa Libertadores con Atlético Nacional en 1989, siendo el encargado de cobrar el penalti definitivo en aquella serie ante Olimpia, que se definió en El Campín de Bogotá.

Asimismo, fue un emblema de la Selección Colombia en la década del 90′ en aquella generación dorada de Carlos Valderrama, Faustino Asprilla, René Higuita, Freddy Rincón y Adolfo Valencia. Para cualquiera, este exjugador debería ser considerado como un ídolo en Atlético Nacional.

Leonel Álvarez nunca ha podido concretar su paso como director técnico en Atlético Nacional, incluso en momentos en que ha tenido el camino óptimo para firmar. Como técnico, ha sido campeón en Paraguay con Cerro Porteño en 2017 y obtuvo una Superliga con Deportivo en 2014.

Pero lo que más se marca en la hinchada en cuanto a lo deportivo son los dos títulos de Liga que ganó con Independiente Medellín, el eterno rival de patio de Atlético Nacional, lo que generó mucha resistencia en la hinchada verdolaga.

Fuera de las canchas, también habría existido otro problema y es un litigio por el caso Marlos Moreno y su transferencia al Manchester City, en el que Leonel Álvarez, en diálogo con ESPN, desmintió por completo.

Cabe recordar que en 2021 el TAS falló contra Atlético Nacional y le dio la razón al Club Deportivo Leonel Álvarez, que demandó por el pago de los derechos de formación de Marlos Moreno. Leonel aseguró que aunque la escuela lleva su nombre, el que avanzó en la demanda es el representante Eladio Tamayo.

“Es mentira (el litigio contra Nacional), porque Marlos cuando tenía 8-9 años, y yo tenía la Escuela, la manejaba Eladio Tamayo, un ser humano que siempre amé y valoré como hermano y se lucró de la escuela y no me arrepiento de nada. En algún momento salió Marlos y la mamá solo me lo soltaba a mí, entonces Eladio, que tenía buen ojo para los jugadores, me dijo que le sacara tiempo al muchacho porque estaba solamente en lo que era mi equipo y selección, entonces no teníamos mucho descanso”, dijo Leonel Álvarez en ESPN.