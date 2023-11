Mientras varios futbolistas colombianos brillan en el fútbol europeo, la situación de Jhon Durán en la Premier League se torna preocupante. El jugador sigue sin ser convocado en Aston Villa y se ha vuelto a quedar fuera de la lista para el partido de este domingo ante ante Nottingham Forest.

Aston Villa visitó este domingo 5 de noviembre a Nottingham Forest en The City Ground, partido correspondiente a la fecha 11 de la Premier League. El equipo dirigido por Unai Emery cayó por diferencia 2-0 con un gol de Ola Aina y otro de Orel Mangala.

Uno de los datos llamativos del partido de Aston Villa fue la nueva ausencia de Jhon Durán. El delantero colombiano cumple su tercer partido sin ser convocado y las razones de su ausencia en la lista siguen sin quedar del todo claras, preocupando a Néstor Lorenzo de cara a las próximas fechas de Eliminatorias.

La Selección Colombia, que necesita delanteros con ritmo de juego para las próximas fechas de Eliminatorias, se ve en problemas con la situación de Durán. De momento, hay pocas respuestas sobre la ausencia del atacante en el equipo inglés.

El último partido de Jhon Durán

La última vez que Jhon Durán apareció sobre la cancha en la Premier League fue en el encuentro contra Brighton el pasado 30 de septiembre en el Villa Park. El delantero cafetero jugó los últimos 11 minutos del encuentro que acabó en goleada 6-1 por parte de los villians.

Luego de esto, el colombiano fue convocado para el partido ante Wolverhampton en el Molineux Stadium, pero sin ver minutos de juego. Luego de esto, el futbolista fue excluido de la convocatoria para el encuentro ante West Ham (victoria 3-1), el partido con Luton Town (triunfo 3-1) y la mencionada visita ante Nottingham Forest.

¿Qué sucede con Jhon Duran?

Fue hace solo unos días que el entrenador, Unai Emery reveló que Jhon Durán sufría de una infección en el pie, siendo esta la respuesta a las ausencias del futbolista en las últimas convocatorias. Sin embargo, no hay parte médico oficial por parte del club, por lo que las dudas crecen.

Otro suceso que hace dudar sobre la versión del entrenador es el hecho de que el futbolista eliminó de su cuenta de Instagram todas sus fotografías con la camiseta de Aston Villa. Esto alimentó los rumores sobre un supuesto quiebre de relaciones.

El propio Unai Emery salió a hablar de lo sucedido. “Hablé con él sobre lo que hizo en sus redes y me dijo que lo sucedido no era relevante, y la verdad es que no es relevante para mí. Los jugadores pueden hacer lo que sea con sus redes, respetando los límites claro está“.

Problemas para la Selección Colombia

Ahora, solo resta esperar para saber qué sucederá con el delantero. La situación de Jhon Durán se da en un momento crítico para la Selección Colombia de cara a la próxima doble fecha, en la que se ha barajado la idea de traer de vuelta a jugadores veteranos para la delantera como Radamel Falcao y Carlos Bacca. Sin embargo, la falta de actividad puede ser determinante en las consideraciones de Néstor Lorenzo.