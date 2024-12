¿Cuánto minutos jugó James Rodríguez durante el 2024?

Ha finalizado el 2024 y cierra un año para el olvido para James Rodríguez. El jugador, si bien tuvo un buen año con la Selección Colombia, tuvo escasos minutos de juego a nivel de clubes, tanto con Sao Paulo como con Rayo Vallecano.

No es secreto que la actualidad de James Rodríguez a nivel de clubes no es para nada positiva. El jugador no ha logrado conseguir una estabilidad desde el final de su primer ciclo en Europa y, tras su paso por Qatar y Grecia, tuvo un período para el olvido en Sao Paulo, que finalizó este año.

Contabilizando el tramo final de su ciclo con Sao Paulo, los partidos disputados hasta la fecha con Rayo Vallecano y los encuentros con la Selección Colombia, James Rodríguez jugó 1630 minutos de juego en 2024. Sin embargo, al filtrar únicamente su actividad a nivel de clubes, la cifra desciende drásticamente a 470 minutos de juego.

Los minutos de juego de James Rodríguez

Durante el último tramo de su ciclo en Sao Paulo, James jugó 265 minutos. Esta actividad se divide en 36 minutos por el Brasileirao, 74 minutos por el Campeonato Paulista y 155 minutos por Copa Libertadores.

En cambio, en Rayo Vallecano, el colombiano solo ha jugado 205 minutos. Esto se divide en 136 minutos de juego por LaLiga y 69 minutos por la Copa del Rey, cifras poco alentadoras de cara a 2025.

El año de James Rodríguez se ‘salva’ por lo logrado con la Selección Colombia, donde vio 1160 minutos de juego. El capitán jugó 273 minutos en partidos amistosos, 468 minutos en la Copa América y 419 minutos en las Eliminatorias Sudamericanas.

