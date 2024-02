Todo listo. Se definieron las series de octavos de final de la UEFA Conference League 2023/2024, en donde el Aston Villa de Jhon Durán espera dar el golpe y seguir en el camino por el título. En la sede de Nyon, Suiza, se llevó a cabo el ejercicio que dejó establecido el rival para el club inglés en esta instancia de la competencia, la tercera en la escala a nivel de clubes en Europa. Luego de que se conocieran los demás clasificados en el repechaje vs. los terceros de la fase de grupos de la Europa League, era el momento para sortear el camino a Atenas.

Aston Villa desde ya se alista para esta serie y así poder clasificar a los cuartos de final de la Conference League. Este club, dirigido por Unai Emery, es un firme candidato al título para muchos, por su estilo de juego y el buen momento que vive el club en la Premier League, pues está en la cuarta posición y no se descartan sorpresas. Jhon Durán también anhela ser protagonista en la tercera competición de clubes más importante de la UEFA.

Tras el sorteo, quedó definido que el Ajax de Países de Bajos, uno de los clubes más importantes de Europa, será el rival de Aston Villa en los octavos de final, en una seria que comenzará en Ámsterdam y finalizará en Birmingham. Es una linda oportunidad para que Jhon Durán definitivamente demuestre que es el jugador ideal para la zona de ataque de Emery y así ir encontrando el cupo a la final, que se jugará en el AEK Arena de Atenas, en Grecia, el próximo 29 de mayo.

Cabe recordar que esta es la tercera edición de la Conference League. En su debut, los finalistas fueron Roma y Feyenoord, dejando al equipo romano como el primer campeón de esta competición de la mano de Jose Mourinho. El segundo fue West Ham y ahora comienza el camino por saber el tercero en el palmarés. Luis Sinisterra, con el club de Países Bajos, ha sido el único colombiano en jugar una final de UECL.

Así se jugarán los octavos de la Conference League

Vale resaltar que además de Jhon Durán, Jhon Edison Mosquera con el Vikotoria Plzen y Eder Álvarez Balanta con el Brujas de Bélgica, son los otros colombianosque están en competencia en la Conference League.

Servette FC vs. Vikotoria Plzen (Jhon Mosquera)

AFC Ajax vs. Aston Villa (Jhon Durán)

Molde FC vs. Club Bruge (Álvarez Balanta)

Union Saint Gilloise vs. Fenerbahce SK

GNK Dinamo Zagreb vs. PAOK FC

Strum Graz vs. LOSC Lille

Maccabi Haifa FC vs. ACF Fiorenina

Oylmpiacos vs. Maccabi Tel Aviv

