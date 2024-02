Todo listo. Se definieron las series de octavos de final de la Europa League 2023/2024, en donde el Liverpool de Luis Díaz parte como favorito al título de esta importante competición de la UEFA. En la sede de Nyon, Suiza, se llevó a cabo el ejercicio que dejó establecido el rival para el club inglés en esta instancia de la competencia, luego de que se conocieran los demás clasificados en el repechaje vs. los terceros de la fase de grupos de la Champions League.

Liverpool desde ya se alista para esta serie y así clasificar a los cuartos de final. Este club, dirigido por Jürgen Klopp, no se baja del favoritismo y sin duda que le apunta a este trofeo luego de que no pudiera competir esta temporada en la Champions. No hay de otra que seguir al frente y mostrar su grandeza en la segunda competición de clubes más importante de la UEFA.

Tras el sorteo, quedó definido que el Sparta Praga, uno de los clubes más importantes de República Checa, será el rival del Liverpool en los octavos de final, en una seria que comenzará en la capital checa y finalizará en Anfield. Es una linda oportunidad para que Luis Díaz siga demostrando todo su talento y así ir encontrando el cupo a la final, que se jugará en el Dublin Arena, en la República de Irlanda, el próximo 22 de mayo.

Otro de los partidos que se ve interesante y sin un claro favorito es el Olympique Marsella vs. Villarreal. Dos de los clubes más importantes de Francia y España, respectivamente, se verán las caras y esperan dar la competencia en Europa. AS Roma espera mostrar su grandeza ante el sorprendente Brighton, AC Milan enfrentará al otro grande de República Checa, Slavia Praga. Y Sporting Lisboa vs. Atalanta también se ve reñido. Benfica, que pasó raspando en el playoff, anhela hacerse grande contra Rangers del también colombiano Óscar Cortés.

Octavos de final de Europa League 2023/2024

Sparta Praga vs. Liverpool (Luis Díaz)

Olympique Marsella vs. Villarreal

AS Roma vs. Brighton

Benfica vs. Rangers

Freiburg vs. West Ham

Sporting CP vs. Atalanta

AC Milán vs. Slavia Praga

Qarabağ vs. Bayer Leverkusen

Luis Díaz y Klopp se entienden a la perfección

Luego de la victoria de Liverpool contra Luton Town por 4-1 el 21 de febrero de 2024, las cámaras de la transmisión mostraron cómo Luis Díaz y Jürgen Klopp se abrazaron para festejar el triunfo. Hasta ahí todo normal, pero lo que casi nadie vio fue cómo ‘Lucho’ imitó a la perfección la celebración de su entrenador sin tener que mirarlo. ¡Se entienden a ojo cerrado! Sin duda, un buen síntoma para este remate de temporada en Inglaterra y Europa.

Toda la actualidad del fútbol colombiano en la palma de tu mano. Síguenos en nuestro grupo de WhatsApp y en Google News.