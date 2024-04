Un milagro salvó al Aston Villa en su serie de cuartos de final contra el Lille en la UEFA Conference League. Cuando parecía que el equipo inglés se quedaba afuera del torneo europeo, apareció Jhon Jader Durán de manera providencial con un movimiento que provocó la salvación de los ‘Villanos’ en territorio francés. El colombiano le dio una vida más a su equipo con se presencia en el área.

Faltaban apenas 4 minutos para que el duelo entre Lille y Aston Villa se terminara. Los franceses iban ganando 2-0 y con eso estaban eliminando a los ingleses. Para ese momento, Durán ya había ingresado al terreno de juego y un movimiento suyo provocó un error en el rival que acabó con un milagroso gol del elenco de Birmingham.

El movimiento de Durán que salvó al Aston Villa en la Conference

Con el tiempo en contra, Aston Villa se lanzó al ataque para encontrar un gol que les permitiera igualar la serie ante el Lille, en los cuartos de la Conference League. El equipo inglés adelantó líneas y apretó al Lille en su propio campo. Al minuto 86′, surgió una jugada por la banda que acabó con un centro para buscar la cabeza de Jhon Jader Durán en el aire. Ahí vino el momento protagónico del colombiano.

El centro no fue muy preciso y a Jhon Jader le ganaron rápido la posición en el área. Sin embargo, el espigado delantero no dio por perdida la jugada y saltó para incomodar a los rivales. Con su altura, exigió al portero en el aire y este se chocó con su defensor. Soltó el balón, Durán intentó marcar y este acabó con un rebote a favor de su compañero, Cash. El lateral no perdonó y puso el gol que salvaba al Aston Villa de la eliminación en los 180 minutos.

