No solo eso, debido a los presuntos delitos de los que se le acusa, Football Australia le impuso una suspensión sin culpa de conformidad, según dicta el Código Nacional de Conducta y Ética del fútbol australiano. Esto quiere decir que Ángel Torres sufre una medida cautelar que lo suspende de inmediato y no puede participar en actividades relacionadas con el fútbol y con el club, esto mientras los tribunales del estado de Nueva Gales del Sur dan el veredicto oficial.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.