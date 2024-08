El DT del Rayo Vallecano habló de James y dejó en el aire su fichaje con curiosa frase

El técnico de Rayo Vallecano se refirió a James Rodríguez nuevamente y dejó claro que no hablará del jugador.

James Rodríguez sigue siendo una incógnita en el mercado de pases. El deseo del jugador es volver a Europa y los rumores comenzaron a hacer de las suyas luego de que fuera considerado el MVP de la Copa América 2024 con la Selección Colombia. Más allá del dolor por perder el trofeo ante Argentina en Miami, el 10 anhela volver al fútbol de primer nivel en el ‘Viejo Continente’.

Tras rescindir su contrato con Sao Paulo, James Rodríguez demostró que tiene deseos de regresar a la élite de Europa. Los rumores lo colocaron en clubes como la Lazio de la Serie A de Italia y el Celta de Vigo de España, pero nada ha podido ser posible. Incluso, los rechazos hacia su fichaje los ha demostrado un club como el Getafe.

Pese a la situación, James Rodríguez aún llama la atención en las principales Ligas de Europa y el Rayo Vallecano estaría cerca a firmar el contrato con el volante colombiano. Cuando todo parecía ser un hecho para concretar el vínculo, el técnico del club de Vallecas, Iñigo Pérez, dejó unas palabras que parece dejan en el aire el fichaje del cucuteño.

Luego del partido de Rayo Vallecano contra Getafe, por la segunda fecha de LaLiga 2024/2025, el entrenador se refirió a James Rodríguez nuevamente y dejó claro que no hablará de jugadores que no tengan la camiseta de su equipo puesta: “No puedo opinar de jugadores que no lleven TODAVÍA la franja”, aseguró.

Fabrizio Romano da detalles del fichaje de James Rodríguez con el Rayo

En las últimas horas, Fabrizio Romano, especialista del mercado de pases en Europa, confirmó que Rayo Vallecano ya envió la oferta oficial a James Rodríguez, con un contrato hasta el 2025 y la posibilidad de ampliarlo una temporada más. La pregunta para el entrenador era inevitable ante tal afirmación sobre el futuro del 10.

El volante está en España a la espera de ajustar detalles y tomar la mejor decisión para su carrera deportiva. Seguramente concretará su vínculo con el club de Vallecas, pues se ubica en la ciudad que quiere estar y en la Liga que ya conoce tras su paso por el Real Madrid. Va por su revancha.

