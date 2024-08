Un club de Primera División de España también rechazó el fichaje de James Rodríguez

James Rodríguez está a horas de confirmar un nuevo club en Europa. Luego de brillar en la Copa América 2024 y rescindir su contrato con Sao Paulo, el volante colombiano mira algunas posibilidades en el ‘Viejo Continente’, a donde espera regresar para enfrentar la temporada 2024/2025.

En medio de los rumores, Rayo Vallecano está acelerando y tiene muy cerca el fichaje de James Rodríguez. Según Fabrizio Romano, especialista número uno del mercado de pases en Europa, el volante colombiano ya tiene en su poder la oferta oficial para firmar con el equipo de Vallecas. El vínculo sería hasta junio 2025 con la opción de ampliarlo hasta el 2026.

De esta manera, James Rodríguez confirma su nuevo club y en el país y la ciudad que esperaba. La negociación parece que tuvo algunas complicaciones por el tema salarial, situación que Rayo Vallecano ajustó y le pudo hacer una oferta al cucuteño. Con el 10 en la nómina, este club tendrá la posibilidad de cazar algún cupo a torneo internacional y así mantenerse lejos del descenso.

James Rodríguez en la Copa América 2024. IMAGO.

Pese a este vínculo de James Rodríguez – Rayo Vallecano, no faltan los clubes que lo han rechazado. Tras la Copa América, se creía que el volante colombiano se ubicaría rápidamente en el ‘Viejo Continente’, pero no ha sido así. Semanas atrás, Lazio de Italia fue el primero en anunciar que no necesitan al MVP de la Selección Colombia. Ahora, fue el turno de la Primera División de España.

ver también Fabrizio Romano da más detalles del fichaje de James Rodríguez en el Rayo Vallecano

Club de España le ‘cerró la puerta’ a James Rodríguez

Getafe, un tradicional equipo que también se ubica en la ciudad de Madrid, confirmó que evaluó el fichaje de James Rodríguez, pero al final se decidió no contar con él y prefirieron mirar hacia otros lados para reforzar la plantilla.

Publicidad

Publicidad

“Nos lo ofrecieron hace un mes y hace una semana nos sentamos con el mister y nos dijo que no era lo que necesitaba”, dijo el presidente del Getafe, Ángel Torres, en diálogo con DAZN.

Lazio de Italia también rechazó a James Rodríguez

“Nunca ficharía a James Rodríguez, imposible. Los rumores son falsos. Tiene 33 años y nunca jugó más de 12/13 partidos en los últimos años. Le fue bien en la Copa América, pero ni siquiera estamos interesados ​​en fichar a James”, dijo Mariano Fabiani, director deportivo en Lazio apenas comenzando el mes de agosto.