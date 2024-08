El portero colombiano que empezó como titular la Serie A de Italia 2024/2025

Empoli Football Club Official

Deivis Vásquez con el Empoli. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Tras pasar por la segunda división de Inglaterra e Italia, Devis Vásquez vive un momento clave para su carrera deportiva y deberá consolidarse como el titular del Empoli, donde el objetivo es mantener la categoría y no descender. Mantener el arco en cero es fundamental para cumplir con lo estipulado. El guardameta comenzó de gran manera su camino, en el 0-0 de su club ante el Monza.

Bajo perfil, sin mucha bulla, pocos lo conocen. Lo cierto es que comenzó la temporada 2024/2025 de la Serie A de Italia como titular y no más estar en una de las mejores Ligas del mundo, fuerza a que más de uno voltee la mirada y le siga. Mantuvo su arco en cero en los primeros 90 minutos con su nuevo club.

