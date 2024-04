La lucha por la punta de la tabla de la Premier League está al rojo vivo y Liverpool recibía este domingo 14 de abril a Crystal Palace en Anfield. Los locales tenían la obligación de ganar y el arquero, Dean Henderson sacó una pelota impresionante de Luis Díaz.

Liverpool no tiene margen de error en este cierre de temporada. La carrera contra Arsenal y Manchester City es sumamente tensa y el equipo de Jürgen Klopp no puede permitirse perder puntos si no desea descolgarse de la lucha por el título de la Premier League.

El encuentro contra Crystal Palace no inició de la manera esperada. A tan solo 14 minutos del silbatazo inicial, Eberechi Eze rompió la paridad inicial luego de una asombrosa jugada colectiva con una serie de toques. Esto puso a los locales bajo presión máxima.

La tapada de Henderson a Luis Díaz

La chance más clara que tuvo Liverpool para poner el gol de la igualdad la tuvo Luis Díaz. Andrew Robertson colgó el centro desde la banda izquierda al segundo poste y el colombiano apareció con un impresionante disparo de tijeras. No obstante, la impactante reacción del guardameta visitante evitó el primero de los Reds.