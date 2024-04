Todo parece indicar que la Premier League les dio la bendición deportiva y ahora será el torneo en el que apunten todas sus fuerzas. Justo en el día en el que Liverpool FC recibió una goleada inesperada en los cuartos de final de la Europa League, el video de la jugada atípica de Luis Díaz que la cuenta oficial de la Liga de Inglaterra publicó en X llegó a más de un 1.7 millones de reproducciones.

¿Nada en la vida es casualidad? El entrenador Jürgen Klopp decidió rotar la nómina y las estrellas del equipo como ‘Lucho’ Díaz y Mohamed Salah empezaron como suplentes en el partido de ida contra Atalanta por los cuartos de final de la Europa League.

Las sorpresas no paraban de llegar en el estadio Anfield y mientras que Liverpool no encontraba respuestas a los dos goles de Gianluca Scamacca y a la otra anotación de Mario Pašalić, la atípica jugada de Díaz no paraba de tener vistas en X por lo curiosa que fue esta acción en el empate contra Manchester United en la fecha 32.

Liverpool perdió por tres goles a cero en condición de local contra Atalanta, y en medio de la batalla deportiva que tiene con Arsenal y Manchester City por el título de la Premier League, el partido de vuelta frente al equipo italiano por los cuartos de final será el jueves 18 de abril, a dos días de la fecha 34 del rentado local. ¿Llegó la hora de prescindir de la Europa League?

En la previa al partido contra Crystal Palace del domingo 14 de abril a las 8:00 A.M., la cuenta oficial de la Premier League en X decidió destacar una jugada de Luis Díaz en el encuentro contra Manchester United, y no se trató del golazo de volea del jugador colombiano. Es algo que es muy raro ver en el extremo, pero que en el fútbol inglés es pan de cada día.

La atípica jugada de ‘Lucho’ Díaz que la Premier League destacó

Con el marcador empatado a dos goles y con pocos minutos por jugar en el estadio Old Trafford, ‘Lucho’ Díaz tenía el balón cerca al tiro de esquina, pero la marca de Harry Maguire era tan cercana que la jugada terminó en un forcejeo entre ambos futbolistas. El extremo colombiano se sacó de encima al defensor inglés y la Premier League destacó esa atípica jugada con una publicación que llegó a más de 1.7 millones de reproducciones en X.

El calendario del Liverpool en lo que falta de la Premier League 2023-24

Liverpool FC llegará a la fecha 33 de la Premier League 2023-24 con los mismos 71 puntos que el líder Arsenal, pero con nueve anotaciones menos en la diferencia de gol. Ambos equipos tienen un punto de ventaja respecto a Manchester City y ninguno de los tres clubes han perdido en los últimos cinco partidos. Así que es fundamental para Díaz, Mohamed Salah y compañía, sacar la mayor cantidad de puntos en el siguiente calendario que les falta:

Liverpool vs. Crystal Palace: domingo 14 de abril a las 8:00 A.M.

Fulham vs. Liverpool: domingo 21 de abril a las 10:30 A.M.

Everton vs. Liverpool: miércoles 24 de abril a las 2:00 P.M.

West Ham United vs. Liverpool: sábado 27 de abril a las 6:30 A.M.

Liverpool vs. Tottenham Hotspur: sábado 4 de mayo a las 9:00 A.M.

Aston Villa vs. Liverpool: sábado 11 de mayo a las 9:00 A.M.

Liverpool vs. Wolves: domingo 19 de mayo a las 9:00 A.M.