Esto dijo el técnico del Liverpool luego de dejar en el banco a Luis Díaz y no darle minutos

Esto quiere decir que Arne Slot no solo maneja el equipo, sino que conoce a la perfección lo que cada jugador le puede brindar. Ante Leicester, no necesitó de Luis Díaz para salir victorioso y prefirió usar otras variantes en la titular. Seguramente, la situación de salud de su padre en Colombia, optó por quedar alejado de las actividades contra Leicester.

La decisión no fue impedimento para sumar tres puntos más, escalar en la tabla de posiciones y mostrar la superioridad ante Leicester City. Un 3-1 en la pizarra fue suficiente para dar otro golpe y reforzar el primer lugar. Liverpool ahora suma 42 puntos y aún tiene un partido pendiente.

Una nueva jornada de la Premier League y para sorpresa de muchos, Luis Díaz fue al banco de suplentes y no sumó ni un solo minuto en el juego contra Leicester City, por la fecha 18 de la temporada, que hacía parte del ‘Boxing Day’. El técnico Arne Slot tomó serias decisiones sobre su once titular y dejó por fuera al extremo colombiano.

