Richard Ríos es uno de los jugadores de la Selección Colombia que más se cotizó en el mercado de fichajes, luego de la presentación que tuvo en la Copa América 2024. El mediocampista antioqueño aprovechó, de la mejor forma, la vitrina que tuvo en Estados Unidos. Su nombre comenzó a sonar en el entorno de los mejores clubes de Europa. Las versiones apuntan que un poderoso del Viejo Continente tiene al cafetero en la lista de posibles fichajes y sacarlo de Brasil sería un trámite sencillo.

El PSG de la Ligue 1 de Francia es el nuevo club que estaría tras los servicios de Richard Ríos. Lo que vieron del jugador con la Selección Colombia bastó para saber de lo que está hecho. Un mediocampista moderno, con mucho talento en los pies. Por esa razón, los jeques que manejan al elenco parisino estarían pensando en acercarse al Palmeiras para negociar su traspaso. La cuestión en este negocio es de tiempos.

PSG planearía una oferta de 20 millones de euros por Richard Ríos

La versión de este interés del PSG por Richard Ríos surgió por una información publicada en el portal de ‘Antena 2’, que su vez cita la prensa francesa. Según explicaron, el PSG tendría entre manos una oferta que asciende a los 20 millones de euros para que Palmeiras venda la ficha del colombiano. Algo que no está confirmado, pero que ha generado un enorme eco en las redes sociales. Cuentas partidarias del elenco parisino no han dudado en replicar esta noticia. Una que, de momento, solo está en el orden de los rumores.

Aunque no hay claridad al respecto, lo que sí es cierto es que el mercado de fichajes no está cerrado para el PSG. Tras la salida de Kylian Mbappé, el equipo francés sigue en la búsqueda de jugadores que puedan reforzar el proyecto que lidera el DT español, Luis Enrique. Aquí es donde no suena descabellado la posibilidad de que el club francés se lance por la contratación de Richard Ríos.

Una operación que se daría solo hasta enero de 2025

Otra cosa a tener en cuenta sobre esta información tiene que ver con la postura de Palmeiras y la ficha de Richard Ríos. Con el revuelo de las versiones y los rumores sobre el colombiano, varias veces se ha dicho desde el club que el jugador no está en venta. Quieren mantenerlo hasta final de año para que se quede y aporte su fútbol en el Brasileirao y la Copa Libertadores 2024.

De hecho, varios medios en Brasil coinciden que Richard Ríos solo se va del club en el actual mercado si se paga su cláusula de rescisión. Él tiene contrato hasta 2026 y su salida anticipada está fijada en un pago de 100 millones de euros. PSG optaría por seguirlo y abrir las negociaciones con Palmeiras en enero de 2025.

Publicidad

Publicidad