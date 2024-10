Continúa la guerra entre las ligas europeas y la FIFA por los apretados calendarios y, en conjunto con FIFPRO, han presentado una denuncia formal ante la Comisión Europea a causa del Mundial de Clubes 2025. Varias autoridades se pronunciaron fuertemente contra la organización que rige el fútbol a nivel mundial.

Publicidad

Publicidad

Los calendarios apretados han estado generando fuertes reacciones en el fútbol europeo desde hace años. Ahora, a solo meses del nuevo Mundial de Clubes, la situación se ha vuelto insostenible. Es por eso que, en conjunto con la Asociación de Futbolistas Profesionales (FIFPro), las ligas europeas presentaron una querella bajo el titular “Protegiendo la salud de los futbolistas y salvaguardando la sostenibilidad de las ligas nacionales en Europa contra la conducta abusiva de la FIFA“.

“La queja explica cómo la imposición de decisiones sobre el calendario internacional por parte de la FIFA es un abuso de posición dominante e infringe la legislación de la Unión Europea. La jurisprudencia reciente (…) deja claro que la FIFA debe ejercer sus funciones regulatorias de forma transparente, objetiva, no discriminatoria y proporcionada para neutralizar su conflicto de interés” dice el comunicado de los demandantes.

ver también El primer mensaje de la FIFA sobre el DT de Bolivia después de la denuncia de espionaje de Colombia

Fuerte mensaje contra la FIFA

Javier Tebas, presidente de LaLiga, tomó la iniciativa en el reclamo desde la ciudad de Bruselas. “Es extraño que la FIFA no haya oído o leído lo que está ocurriendo desde la institución judicial más importante de Europa últimamente. La FIFA no puede regular nada desde el ámbito laboral sin acuerdo del empleado y del empleador“.

Publicidad

Publicidad

“La FIFA aprobó una nueva ventana que afecta a empleados y empleadores. Esto transgrede las últimas resoluciones del TJUE. Hay más de 50.000 jugadores profesionales. Hay más de 2.000 clubes profesionales. En esta mesa es en la que se tiene que regular esta industria en el ámbito laboral. El fútbol no es el mismo que hace 10 o 20 años y sin embargo está regido con las mismas normas de gobernanza que entonces. Nos hemos visto obligados a poner esta demanda” añadió el dirigente español.

Del mismo modo, Mathieu Moreuil, director de relaciones internacionales de la Premier League estalló contra la organización dirigida por Infantino. “¡Ya es suficiente! Hemos tenido que adaptar competiciones locales, reducir ligas… Eso no es bueno para los aficionados. No tenemos otra opción. Queremos proteger el fútbol local y el ecosistema. Queremos acuerdos con FIFA, no solo consultas“.

Publicidad