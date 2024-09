La queja de Alisha Lehman sobre el salario de su novio en Italia

Alisha Lehmann es una de las futbolistas más influyentes a nivel mundial en redes sociales. Su historia en el fútbol ha cautivado a los millones de seguidores que tiene en sus perfiles. Tuvo un paso muy sonoro por la liga femenina de Inglaterra y ahora se convirtió en nueva jugadora de la Juventus en Italia. Este traspaso se dio, coincidencialmente, luego de que su novio también fuera contratado por el mismo club para la temporada 24/25. Ambos son las nuevas ‘estrellas’ que tiene el equipo de Turín, pero con una diferencia que tiene descontenta a la jugadora suiza.

Alisha Lehman comenzó su relación con Douglas Luiz cuando ambos coincidieron en el Aston Villa. El brasileño era uno de los jugadores importantes de los ‘Villanos’ y luego llegó la suiza al Villa Park, tras cerrar su ciclo con el equipo femenino del Everton. Ambos se convirtieron en una de las parejas sensación de Europa. Ahora viven juntos en Turín y trabajan para el mismo equipo: la Juventus. Fueron contratados casi que al mismo tiempo, pero la jugadora ya hizo un reclamo que no tardó en volverse muy viral en redes sociales.

Alisha Lehmann se queja por su salario y el que recibe su novio

Como lo mencionamos anteriormente, Alisha Lehamnn es una de las futbolistas más influyentes en Europa (10 millones de seguidores en Instagram y otros 17 millones en TikTok). Ha ganado demasiada popularidad en las redes sociales, por su belleza, el amor al fútbol y la relación que tiene con el brasileño, Douglas Luiz. Recientemente, la suiza otorgó una entrevista y allí dejó una declaración que no tardó en volverse muy viral. Allí reconoció que le parece muy “injusto” el salario que ella percibe en el fútbol, a comparación de lo que gana su pareja sentimental.

En charla con la ‘Gazzetta dello Sport’, Lehmann dejó ver el inconformismo que tiene por la enorme brecha salarial que hay entre hombres y mujeres, en el fútbol. “A menudo hablo con Douglas en casa sobre esto y le digo que no es justo. Hacemos el mismo trabajo, pero te pagan cien veces más que a mí”.

Las cifras de Alisha y Douglas Luiz en la Juventus

Aunque el fútbol femenino no tiene la misma exposición y/o interés que el masculino, no quiere decir que Alisha Lehmann no tenga algo de razón en lo que expresó. Los salarios de las mujeres que son futbolistas profesionales casi que son incomparables con lo que devengan los hombres. La llegada de ambos a la Juventus de Italia lo demuestra y las cifras son demasiado contundentes.

Para que Douglas Luiz llegara a Italia, la Juventus le pagó al Aston Villa una cifra que asciende a los 45 millones de euros. Eso costó su traspaso, sin bonos ni objetivos extra.

llegara a Italia, la Juventus le pagó al Aston Villa una cifra que asciende a los Eso costó su traspaso, sin bonos ni objetivos extra. Para que Alisha Lehman llegara a la Juventus, el club italiano solo tuvo que pagarle 50 mil euros al Aston Villa para liberar su contrato.

llegara a la Juventus, el club italiano para liberar su contrato. En tema salarial, el brasileño cerró un acuerdo para ganar 8.5 millones de euros por cada temporada que juegue con la Juventus.

por cada temporada que juegue con la Juventus. En el caso de la suiza, ella estaría devengando por temporada un salario que ronda entre los 2.5 y los 3 millones de euros. Menos de la mitad de lo que gana su novio.

