Hermoso triplete de Luis Díaz para el triunfo del Liverpool en la Champions League

Luego, al minuto 83, Luis Díaz solamente tuvo que empujar la pelota tras un balón desde el costado y en los minutos finales, tras el rebote que dejó el portero rival, Lucho empujó la pelota y dejar el 4-0 definitivo. Figura, balón para la casa, trofeo MVP y seguramente, en el once ideal de la UEFA. Crack.

¡¡DEFINICIÓN TOP DE LUCHO DÍAZ PARA MARCAR EL 1-0 DE LIVERPOOL VS. BAYER LEVERKUSEN!! 📺 Mirá la #Champions en #DisneyPlus Premium

No se había digerido la hermosa vaselina de Luis Díaz para abrir el marcador, cuando el hombre de La Guajira se fue de triplete en Anfield y firmó el trofeo MVP ante el Bayer Leverkusen, en partido por la cuarta fecha de la primera fase de la Champions League 2024/2025. Un triunfo fundamental para el equipo rojo, con el que se puede mantener en la zona alta de la tabla de posiciones. Lucho fue la máxima figura y por lejos.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.