Un bajo perfil y sin mucha bulla. Pocos lo conocen. Dio el salto desde Sudamérica al gigante Milan italiano. Suma experiencia europea. Estuvo por Inglaterra. Es barranquillero y tiene 26 años. Deja el país en alto en una Liga que sabe perfectamente del talento colombiano y es considerada entre las mejores del mundo. Con estos pergaminos, ¿Debería ser tenido en cuenta en la Selección Colombia?

La temporada 2024/2025 de la Serie A la comenzó como titular y parece inamovible. No más estar en una de las mejores Ligas del mundo, fuerza a que más de uno voltee la mirada y le siga. Devis Vásquez es otro de los arqueros colombianos que hace fila en la Selección Colombia. Sueña con ser nuevamente convocado y poder mostrar sus capacidades en este exitoso ciclo de Néstor Lorenzo.

Devis solo ha recibido dos goles en los cinco partidos que se han jugado de la temporada en Italia. Su club actual es el Empoli, que pelea por mantener la categoría. Vásquez está cedido desde el AC Milan y anhela ser fundamental en los objetivos de su nuevo club, donde en este inicio de campaña ha respondido.

Nació en Barranquilla, pero con debut profesional en el fútbol paraguayo. Sus derechos deportivos pertenecen al Milan desde el 2023, cuando se cerró la operación con Guaraní tras un pago de 470 mil euros. Por ahora, el ‘Rossoneri’ prefiere cederlo a varios clubes ingleses e italianos. Entre más experiencia sume, tendrá posibilidades de proteger una de las porterías más prestigiosas de Europa o cazar algún buen negocio en otra Liga del ‘Viejo Continente’.

Devis Vásquez, portero colombiano. IMAGO.

Muestra su nivel en Italia y sueña con volver a la Selección Colombia

En diálogo con Win Sports, Devis Vásquez confesó su sueño de volver a la Selección Colombia. En 2023, estuvo convocado para cuatro partidos, dos amistosos (Corea del Sur y Japón) y dos por Eliminatorias Conmebol (Chile y Venezuela). En ninguno sumó minutos. El barranquillero cree que es hora de volver y competir por la titular con Camilo Vargas, Kevin Mier y Álvaro Montero.

“La primera vez que estuve convocado a la Selección fue una experiencia muy linda y ellos siempre han estado pendientes, siempre preguntan cómo está uno. La verdad esperando la oportunidad y haciendo todo lo posible para estar ahí”, dijo Devis en diálogo con Win Sports.

“Los arqueros que siempre me gustaron fue Iker Casillas, después Óscar Córdoba y Faryd Mondragón. De pequeño, me gustaba la posición, no tengo una referencia en sí. En la parte formativa empecé en Barranquilla y luego estuve en Patriotas y después fui a Paraguay (donde debutó)”, agregó Vásquez.

Como se dijo al principio de este artículo, el objetivo es mantener la categoría en Italia: “El objetivo es mantener la categoría con Empoli, creo que estamos mentalizados en ese objetivo, todos estamos contagiados de permanecer en la Serie A”.

Deivis Vásquez compite con Mier, Vargas y Montero

Vale resaltar que Devis Vásquez es el único portero colombiano en una Liga top del mundo, créditos suficientes para que ingrese en la pelea por un cupo a la Selección Colombia.

Camilo Vargas, Kevin Mier y Álvaro Montero, sus principales rivales, siguen en Latinoamérica, dos México y uno en Colombia. Devis Vásquez es el tercer portero colombiano en la historia de la Serie A, tras David Ospina en el Napoli 2019 y 2022 y Óscar Córdoba en el Perugia.

