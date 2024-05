Se viene el mercado de pases del fútbol europeo y son varios los jugadores colombianos que podrían cambiar de equipo en los próximos meses. Uno de los futbolistas más destacados de esta campaña es Jhon Durán, jugador que ha sido fuertemente vinculado con Chelsea. Ahora, el agente del atacante ha salido a hablar sobre los rumores.

Jhon Durán es uno de los jugadores colombianos que más especulaciones ha generado de cara al próximo mercado de pases. El atacante ha llamado la atención de varios grandes del ‘Viejo Continente’ y Chelsea parecía ser uno de los más interesados.

En las últimas semanas corrió el rumor de que la llegada del atacante podría darse en una operación de intercambio. La supuesta operación incluía el traspaso de Durán a Chelsea y el pase de Conor Gallaguer a Aston Villa. Esta opción fue descartada desde Inglaterra, aunque los Blues mantendrían el interés en el futbolista colombiano.

¿Jhon Durán al Chelsea?

El agente del futbolista, Jonathan Herrera pasó por los micrófonos de Caracol Radio y habló sobre la situación del atacante de cara al mercado de pases. Este aseguró que el club londinense sigue teniendo interés en su ficha, incluso con la salida de Mauricio Pochettino.

Jhon Durán (IMAGO / Pro Sports Images)

“Es un jugador que tiene contrato con Aston Villa, terminó haciendo las cosas muy bien y el míster cuenta con él, es un club que el haberse metido en Champions es una gran oportunidad, pero sabemos que quiere jugar, quiere salir a jugar, vamos a ver. Ahora se abre el mercado, el club está viendo algunas opciones y nosotros también” fueron las palabras del agente.

Herrera aseguró que el cambio de entrenador en Chelsea no altera un posible traspaso a Londres. “El interés siempre ha existido. El hecho que Pochettino continúe o salga del club (no debe afectar), el que lo quiere al final es el club. Es un jugador que si cambian de entrenador o no, es algo que veremos qué pasa, pero siempre ha existido un interés. Vamos a ver qué manejo se le puede dar y que Aston Villa esté presto“.

¿Cuánto tendrá que pagar Chelsea?

La valoración actual de Jhon Durán de acuerdo con la plataforma especializada, Transfermarkt es de 17 millones de euros. Sin embargo, todo indica que Aston Villa no dejaría salir al jugador por menos de 30 millones de Euros según indica Antena 2. Habrá que esperar al inicio del mercado de pases para saber si habrá una avanzada por parte de los Blues.