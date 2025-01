James Rodríguez finalmente salió del Rayo Vallecano, después de sufrir varios desplantes del entrenador Íñigo Pérez, técnico que lo mantuvo desde el inicio de la temporada en el banco de suplentes y le dio muy pocas oportunidades, situación que terminó cansando al futbolista colombiano que terminó rescindiendo su contrato con el club.

La situación para el ’10’ no fue nada sencilla con el DT, quien en cada rueda de prensa era consultado por la ausencia de Rodríguez, tema del que se le veía molesto cuando era interrogado y por el que en varias ocasiones se mostró esquivo, más cuando le preguntaban sobre cómo era la reacción del jugador y qué decía por ser suplente en todo momento.

Pues en el programa ‘El Chiringuito’, revelaron lo que habría sido la última conversación de James con el técnico del Rayo, en donde el futbolista colombiano se habría acercado al técnico a preguntarle cuál era la razón por la que no le daba minutos, a lo que el entrenador le respondió al futbolista, “no me encajas”, lo que llevó a que después creativo no fuera más convocado.

“James va a donde el entrenador y le dice que por qué no juega ni un solo minuto. El entrenador le dice: ‘Porque no me encajas en el equipo, es un fichaje que yo no he pedido’. James lo que dice es: ‘Si no voy a jugar, entonces para qué voy a ir convocado’. A partir de ese momento ni siquiera entra en las convocatorias”, reveló el periodista Edu Aguirre.

James Rodriguez con Rayo Vallecano. Foto: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images.

Feo trato del DT a James

Aguirre, quien es cercano a James, continuó indicando que la actitud del técnico con James no fue la mejor desde el principio y siempre lo tuvo al margen: “Nunca se han sentado para que el entrenador le diga qué es lo que necesita de él. Ha habido cero comunicación por parte del entrenador del Rayo Vallecano con James Rodríguez, hasta que al final se ha llegado a la solución de que James no siga en el Rayo. En las próximas horas dejará de ser jugador del club”.

