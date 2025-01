James Rodríguez rescindió su contrato con Rayo Vallecano y puso fin a su ciclo en el equipo español, generando opiniones divididas sobre lo sucedido con el jugador. Josep Pedrerol, quien siempre defendió al colombiano, estalló contra el club madrileño.

Está claro que el ciclo de James Rodríguez en Rayo Vallecano no cumplió con las expectativas. No obstante, hay muchos hinchas e incluso especialistas que señalan al club por no dar espacio al futbolista en un plantel en el que no hay grandes nombres.

Josep Pedrerol fue tajante en El Chiringuito con lo sucedido con James. El periodista criticó al entrenador, Iñigo Pérez por dejar en el banquillo al colombiano, siendo esta una de las incorporaciones más importantes de la historia a nivel de marca.

Pedrerol contra Rayo Vallecano

“Era una operación de empresa brillante. El Rayo, un equipo de barrio en Madrid, popular, humilde, ficha al mejor jugador de la Copa América y coloca a Vallecas en el mapa. Y llegó un entrenador que dice ‘no me encaja porque yo no lo he pedido’, porque es un fichaje del presidente” dijo Pedrerol.

“Yo no sé si el entrenador es bueno o malo. Seguro es buenísimo y va a hacer historia en el fútbol. No sé si el mejor jugador de la Copa América tiene sitio en el Rayo. No sé si hay que pedirle a James que corra como corren los otros 10. A lo mejor físicamente no está al nivel. Creo que es, como empresa, es un valor añadido importante” agregó.

¿El DT perjudicó a James Rodríguez?

El presentador responsabilizó a Iñigo Pérez por la situación. “Por un lado están los caprichos del entrenador y luego está lo que es la empresa. Creo que aquí el entrenador ha sido egoísta. ‘Aquí mando yo y como no te he pedido, no da igual que seas James Rodríguez, aquí mando yo’. A mí eso nunca me ha gustado“.

“Aquí queda claro que es un entrenador al que las estrellas le molestan. Un entrenador que no sabe trabajar con estrellas tiene limitaciones. Puede trabajar en el Rayo o el Leganés, pero no puede trabajar en el Barça, en el Madrid o en el City porque allí se maneja con estrellas. Yo no creo que a Ronaldo le pidieran que corriese como los demás y fue el mejor” concluyó.