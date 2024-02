Era uno de esos ciclos que parecía no tener final por lo bien y exitosa que había sido la relación, pero como todo lo bueno se acaba, la era de Jürgen Klopp ya tiene fecha final en el Liverpool FC al final de la temporada 2023-24. El día después no será nada fácil para Luis Díaz y compañía, pero el nuevo DT sería aquel exjugador que puede presumir haber sido compañero de Cristiano Ronaldo y rival de Lionel Messi.

¡Una leyenda en todo el sentido de la palabra! Klopp llegó al equipo inglés en 2015 y empezó un proceso que lo llevó a ganar todo. Más allá de los títulos en la FA Cup, Copa de la Liga, Mundial de Clubes de la FIFA y la Supercopa de la UEFA, el técnico alemán lideró al Liverpool para que ganara la Champions League 2018-19 y la Premier League 2019-20. Esto último no se daba desde la campaña 1989-90. No será nada fácil reemplazarlo.

“Puedo entender que sea un shock para mucha gente en este momento, cuando lo escuchan por primera vez, pero obviamente puedo explicarlo, o al menos intentar explicarlo. Me encanta absolutamente todo de este club, me encanta todo de la ciudad, me encanta todo de nuestros seguidores, me encanta el equipo, me encanta el personal. Me encanta todo. Pero que aun así tome esta decisión les demuestra que estoy convencido de que es la que tengo que tomar“, dijo Jürgen Klopp el 26 de enero de 2024 en la página oficial del Liverpool.

Según el portal HITCH, de Gran Bretaña, Liverpool ya tendría al candidato principal para ser el nuevo director técnico de Luis Díaz y compañía al punto que habrían enviado scouts (ojeadores) a Alemania con el objetivo de seguir más de cerca al que sería el reemplazo de Klopp.

Aunque sería el entrenador apuntado, Liverpool no la tendría nada fácil porque un peso pesado de España como lo es el FC Barcelona también estaría detrás de este director técnico, según informó el diario The Mirror. ¡Y por algo lo quieren! Tiene a Bayer Leverkusen como el líder solido de la Bundesliga y goleó 3 a 0 a Bayern Múnich en la fecha 21.

Jugó con Cristiano, enfrentó a Messi y sería el nuevo DT de Luis Díaz

Xabi Alonso no solo puede presumir que fue campeón con la Selección España del Mundial 2010, también fue compañero de Cristiano Ronaldo en Real Madrid por seis temporadas y pudo enfrentar a Lionel Messi en aquella época donde el clásico de España paralizaba al mundo entero. Ahora, como entrenador, está haciendo las cosas tan bien en Bayer Leverkusen que los medios británicos lo señalan como el candidato a ser el nuevo entrenador del Liverpool de Luis Díaz y compañía. Incluso, una leyenda del equipo inglés ya le dio la bendición.

Leyenda del Liverpool avala la llegada de Xabi Alonso como DT

En un análisis para el canal Sky Sports (Deportes), Jamie Carragher, dos veces campeón de la Champions League, sostuvo que “si Xabi Alonso se convierte en el nuevo entrenador del Liverpool, que yo creo que sí ocurrirá, creo que han tenido suerte de que Klopp haya decidido irse ahora. El ‘timing’ (tiempo) para que Alonso venga es perfecto”. ¿Le dará la misma confianza a Luis Díaz? Ese misterio parece estar pronto a resolverse.