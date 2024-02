Esto quiere decir que no será un negocio fácil, comenzando por los buenos números de Alonso en Alemania y la cantidad de pretendientes que podrían aparecer. Lo cierto que es el Liverpool de Luis Díaz mantiene el primer lugar en el radar de Xabi Alonso. Thomas Tuchel también es una opción por Hernández.

Asimismo, The Mirror adelanta que FC Barcelona también tiene en la mira a Xabi Alonso para reemplazar a Xavi Hernández, que no termina de convencer a la exigente hinchada ‘Culé’ y que tiene la intención de abandonar el equipo catalán al finalizar la temporada.

The Mirror asegura que las cosas se han intensificado luego del show del Bayer Leverkusen ante el Bayern Múnich de Harry Kane en el Bay Arena, donde el club dirigido por Xabi Alonso ganó 3-0. Un partido clave que aumenta la diferencia y el favoritismo por el título de Bundesliga esta temporada. El medio inglés dice que desde Anfield fueron ojeadores a hacerle monitoreo al español, además de dos de sus mejores jugadores actualmente: el ecuatoriano Piero Hincapié y el alemán Florian Wirtz.

Hasta el momento, vuela en el fútbol alemán. Xabi Alonso lleva 30 partidos de invicto en la Bundesliga y mantiene la ventaja de cinco puntos sobre el Bayern Múnich. Es decir, que el Bayer Leverkusen no ha perdido en lo que va de temporada. Suma 17 partidos ganados y solamente cuatro empates, para un total de 55 puntos. Se acerca al que sería un título histórico, el primero para el Leverkusen en la historia de la Liga alemana.

La prensa inglesa sigue citando la posibilidad de que Xabi Alonso sea el nuevo técnico de Liverpool a partir de la temporada 2024/2025. Según The Mirror, uno de los medios más consultados en el Reino Unido, el club ya ha enviado avanzadas y observadores a Alemania para acercar una negociación que sería histórica para el equipo y el propio entrenador español, que vive un excelente momento en la Bundesliga.

Liverpool continúa en su carrera por el título de la Premier League con Luis Díaz como gran figura, titular y hombre gol. El club ya ingresó al remate de temporada y también del ciclo de Jürgen Klopp a cargo de los ‘Reds’, donde vivieron unos años inolvidables, cargados de mucha jerarquía y títulos, que colocó nuevamente a este gran club en la órbita de Europa. Los rumores no dan espera tras el anuncio del entrenador alemán y tal parece que en Anfield ya eligieron su reemplazo.

