La Liga Colombiana está llegando a su fin esta temporada, este jueves se disputa la última fecha del todos contra todos donde se definirán diferentes tablas. Finalizada la jornada se sabrá cuáles son los dos equipos que se irán al descenso, también los clasificados a los ocho mejores y los dos clubes que se quedarán con el punto invisible. Previa a la fecha, hay molestias en el Fútbol Colombiano por el único partido sin VAR en la fecha 19.

Publicidad

Publicidad

Todos los partidos de última jornada del todos contra todos se disputarán el mismo día a la misma hora, sin embargo, uno irá sin VAR. Los comentarios no se hicieron esperar y hay molestia por parte de los hinchas, si bien, el compromiso no define nada, sí se presta para sospechas.

ver también Fecha y horario para el sorteo de cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana II-2024

Para nadie es un secreto que a lo largo del semestre se han presentado diferentes situaciones que han dejado mal parada la Liga por escándalos arbitrales y sospechas por parte de jugadores de diferentes equipos.

Molestias en el Fútbol Colombiano por el único partido sin VAR en la fecha 19

Luego de que la Dimayor publicara la jornada y el partido que iría sin VAR, Deportivo Pereira vs. La Equidad, la cuenta especializada en arbitraje, ‘El Var Central’, escribió: “OFICIAL: El partido @DeporPereiraFC vs @Equidadfutbol por la fecha 19 será el único que no tendrá VAR, esto por falta de recursos (equipos). Este juego será dirigido por Wilmar Roldán. Los “Matecañas” tienen posibilidades matemáticas todavía”.

Publicidad

Publicidad

Los comentarios no se hicieron esperar, varios de los hinchas de los otros equipos expresaron su molestia con mensajes de todo tipo: “Algo se va a cocinar en ese partido”. “Desde ya veo ratas caminando por ahí”, son algunos de los mensajes que se leen. Lo único destacado para este partido es que estará el árbitro Wilmar Roldán, considerado el mejor de Colombia en la actualidad.

Última fecha para Millonarios, América de Cali, Atlético Nacional, Santa Fe, Tolima y Once Caldas

Boyacá Chicó vs. Millonarios – Estadio Bello Horizonte – 7:00 p.m.

– Estadio Bello Horizonte – 7:00 p.m. América de Cali vs. Once Caldas – Estadio Pascual Guerrero – 7:00 p.m.

– Estadio Pascual Guerrero – 7:00 p.m. Independiente Santa Fe vs. Jaguares – Estadio El Campín – 7:00 p.m.

Deportes Tolima vs. Atlético Nacional – Estadio Manuel Murillo Toro – 7:00 p.m.

Publicidad