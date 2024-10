La imagen de Jhon Durán finalizado el partido de Champions con la que calla a sus críticos

Por si fuera poco, también le entregaron el galardón de MVP del partido, donde hubo algunas bromas antes de la entrega, pues ya pedía el premio para él. Jhon Durán no deja dudas de su talento y su momento deportivo le permite ser gran candidato para la titularidad definitiva en el frente de ataque.

Read more on X

Nuevamente PLAYER OF THE MATCH 🔝. Un nuevo premio para la vitrina de Jhon Jader Durán 🇨🇴🫡. #durán #astonvilla

Jhon Durán, la joya de Colombia que hace carrera para ser uno de los mejores delanteros del mundo. Gran maniobra para alargar el marcador en Champions League y superar y anticipar a Jhon Lucumí. Golazo, donde ganó la posición y no cedió ni un centímetro en el duelo. Remató cruzado y mostró grandes habilidades para dar soluciones al Aston Villa, que venció 2-0 al Bolonia en Villa Park, por la tercera fecha de la primera fase del torneo de la UEFA.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.