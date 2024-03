En este momento, es una salida que no se ve en Liverpool y no es la prioridad escuchar ofertas por el colombiano. La idea en Anfield es ocuparse del nuevo entrenador y ahí mirar las prioridades del estratega. Por otra parte, si es real el interés por Lucho, el club rojo esperaría algo más de 120 millones de euros para hacer la transferencia.

Su gran continuidad y nivel con Liverpool ha despertado interés de otros gigantes del Viejo Continente y una posible salida de Liverpool no se descarta. Lucho podría dar otro salto histórico a corto plazo, siempre y cuando la oferta llene las expectativas en Anfield. Actualmente, es una de las grandes estrellas del Jürgen Klopp, quien a propósito se irá del club a mediados de 2024.

Un negocio que podría darse en los próximos meses y que involucra a una de las estrellas de la Selección Colombia. Esta joya se gana las miradas en Europa gracias a su talento con una de las camisetas más importantes del fútbol mundial. Estamos hablando de Luis Fernando Díaz, quien aparece en algunos rumores y no se descartan movimientos en el próximo mercado de pases.

