Un negocio que podría darse en los próximos meses y que involucra al volante colombiano Luis Díaz, actualmente una de las estrellas del Liverpool. La joya de la Selección Colombia se gana las miradas en Europa gracias a su talento con una de las camisetas más importantes del fútbol mundial. Lucho ha despertado interés y los rumores por el guajiro no paran. Podría dar un salto histórico a corto plazo.

Son meses de mucha incertidumbre respecto al mercado de pases, se acerca la recta final de las temporadas y la ventana de transferencias daría algunas posibilidades a Luis Díaz de moverse a otra liga top en Europa. Hay Copa América y Eurocopa 2024, eventos que colocarán a muchos jugadores en el radar del mundo. Por supuesto, Lucho será una de las figuras a seguir en Estados Unidos.

Y es que el nombre de Luis Díaz ha sonado mucho por estos días en Europa debido a sus vínculos con el FC Barcelona y su actuación en el más reciente juego contra el Manchester City. Además de esto, también se ha conocido el rumor de que podría pasar al PSG de Francia o AC Milan de la Serie A de Italia.

Por supuesto, estamos hablando de dos entidades muy importantes del fútbol mundial que buscarían la manera de poder reforzarse lo mejor posible y estar a la altura de la competencia en el fútbol de Europa. Más allá de los rumores, hay que recordar que el colombiano se siente cómodo en Liverpool y ha podido demostrar su nivel en el eje ofensivo.

¿Luis Díaz por Mbappé en el PSG?

Medios reconocidos como ‘Le Parisien’ han anticipado que PSG iría por una o más figuras de primer nivel, siempre y cuando se concrete la salida de Kylian Mbappé. Sin duda, sin el campeón del mundo en sus filas, el poderoso de París deberá salir al mercado por las mejores figuras y Lucho estaría en la baraja de candidatos.

Además que en lo que a Liverpool se refiere, la prioridad es renovar los contratos de tres jugadores clave: Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold y Virgil van Dijk. En Anfield estarían dispuestos a dejar salir figuras con tal de aumentar salarios y colocar cláusulas más altas a estos líderes de los ‘Reds’. Por esta razón, desde el equipo rojo estarían dispuestos a dejar salir a Luis Díaz y más si hay cifras muy interesantes de por medio.

¿Milan y Barcelona también irían por Luis Díaz?

El otro club que se menciona iría por Luis Díaz es el Milan, pero todo dependerá de cómo pueda rematar la temporada en la Serie A y Europa League. Como grande de Europa, deberá tratar de romper el mercado y quedarse con las mejores piezas de ataque y así pelear con Inter de Milán y Juventus, y por eso Luis Díaz estaría en la mira.

Por otra parte, no es un secreto que uno de los sueños de Luis Díaz es jugar en FC Barcelona, pero no podrían pagar la cifra que desde PSG, por ejemplo, estarían dispuestos a darle al Liverpool por el colombiano. Además, Bojan Krcic Sr., padre del exfutbolista que jugó el Barca y miembro del departamento de scouting del club, le hizo algunas críticas fuertes al colombiano, donde indicó que no era un jugador constante, porque no se ganaba la titularidad, además, comento que el futbolista colombiano vivía del pasado.