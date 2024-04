En el segundo tiempo la tónica fue la misma de la primera mitad, dominio total madridista. El tercer tanto no se hizo esperar. Ocho minutos después de la reanudación, Svava asistió y Feller marcó en el área pequeña. El Granada tuvo su mejor oportunidad una vez cumplida la hora de juego por medio de Lauri, que probó fortuna con un disparo lejano que se estrelló en el larguero.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.