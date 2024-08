Cada vez falta poco para que inicien las mejores ligas de Europa y hay un equipo que sigue inquieto en el mercado de fichajes. Luego de que se acabara la Euro 2024, se esperaba que el FC Barcelona anunciara un par de fichajes para reforzar la plantilla que ahora dirige Hansi Flick. El principal nombre era el de Nico Williams, el joven extremo de 22 años campeón de la Eurocopa con España. Sin embargo, todo parece indicar que el equipo culé cambió de planes en las últimas horas. Luis Díaz sería la nueva prioridad del conjunto Blaugrana.

En el FC Barcelona están decididos a firmar un fichaje sonoro con el que puedan contrarrestar el ruido que hizo el Real Madrid con la llegada de Kylian Mbappé. El principal apuntado era la joyita del Athletic Club de Bilbao, pero la operación se ha complicado. Por esa razón, cambiaron de objetivo y el jugador que ahora buscarán decididamente es el de Luis Díaz. Quieren sacarle una estrella al Liverpool antes de que comience la temporada.

FC Barcelona se lanzaría al mercado por Luis Díaz

En los próximos días, FC Barcelona haría llegar una oferta formal al Liverpool para negociar el traspaso de Luis Fernando Díaz. Saben que al colombiano le gusta la idea de seguir su carrera en España y así cumplir el sueño de vestirse con la camiseta Blaugrana. Por otra parte, el guajiro no está conforme con el salario actual que tiene con los ‘Reds’. Es una de las estrellas del plantel, pero eso no se refleja en el dinero que recibe. Lleva meses esperando por una oferta de renovación, pero el equipo inglés no ha querido avanzar en estos términos.

Por esa razón, el diario ‘Sport’ apunta a que el Barcelona estaría dispuesto a pagar entre 70-80 millones de euros para fichar a Luis Díaz. Esos son los números con los que esperan convencer al Liverpool de vender al colombiano. Además, el equipo catalán mejoraría considerablemente el salario que actualmente devenga el guajiro en Inglaterra.

¿Cuándo cierra el mercado de fichajes en Europa?

Por el momento, el mercado de fichajes no ha salido como lo planeaba el FC Barcelona. Necesitan reforzar al equipo en varias posiciones claves, pero siguen sin concretar ningún movimiento. Por esa razón, corren contra el tiempo y deberán acelerar cualquier tipo de negociación con Liverpool si quieren cerrar la llegada de Luis Díaz. La Premier League está a punto de comenzar y cualquier negocio a última hora puede cambiar las condiciones de forma repentina.

El próximo 31 de agosto está marcado como el día en el que se cierra el mercado de fichajes, tanto en Inglaterra como España. Hasta ese día tendrá el FC Barcelona para concretar la posible transferencia de Luis Díaz.